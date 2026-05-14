- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa de la Liga
- River vs Gimnasia
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Programación fecha 15
- Fichajes Vóley
- Real Madrid vs Oviedo
Corte de agua este viernes 15 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados, según Sedapal
Los distritos afectados incluyen SJL, La Victoria, Breña y Puente Piedra, con cortes programados de hasta 12 horas. Se recomienda tomar precauciones.
La empresa Sedapal anunció una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable para este viernes 15 de mayo en diversos sectores de Lima. La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red con el objetivo de optimizar el abastecimiento para miles de usuarios.
PUEDES VER: Temblor de HOY, jueves 14 de mayo en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del sismo, según el IGP
Ante ello, la entidad recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar previsiones con anticipación y almacenar agua de manera responsable para evitar inconvenientes durante las horas de restricción. Por ello, revisa la lista de distritos y horarios de corte.
Corte de agua en La Victoria
El sector 6 de La Victoria experimentará un corte de agua este viernes 15 de mayo. El servicio permanecerá suspendido desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., afectando a diversas áreas del distrito:
- Cercado, A.H. Cerro el Pino
- Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
Sedapal realizará labores de limpieza de reservorio en el sector 424 de San Juan de Lurigancho. El horario de suspensión de servicio será de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
- A.H. Cangallo, A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sect Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampliac. 2, A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero, A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau-8 de Octubre, Agru .28 de Julio, A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II, A.H. César Vallejo.
Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este viernes 15 de mayo.
Corte de agua en Breña
Este viernes 15 de mayo, el sector 15 de Breña no contará con el servicio de agua potable. El horario de esta medida es de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Cercado
- Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.
Corte de agua en Puente Piedra
El sector 368 de Puente Piedra experimentará un corte de agua este viernes 15 de mayo debido a labores de limpieza en el reservorio, realizadas por Sedapal. El servicio permanecerá suspendido desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m., afectando a diversas áreas del distrito.
- A.H. Los Olivos de Las Laderas de Chillón, A.H. Participación Puente Pedrina, Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas, Asociación de Vivienda Alameda de Chillón, Asociación de Vivienda Valle Chillón, Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón, Asociación Vivienda Los Portales de Chillón, Centro Poblado Los Rosales, Urb. Residencial La Rivera de Chillón, Urb. La Rivera de Chillón, Urb. El Taro parcelas 6, 7 y 8, sector 368.
- 1
Feriado no laborable este jueves 14 de mayo en Lima: qué se celebra y a quiénes beneficia, según El Peruano
- 2
ATU anuncia buena noticia para vecinos de Lima: se incorporan buses modernos con videovigilancia y cargadores
- 3
ATU anuncia los horarios de Línea 1 del Metro para mayo 2026: revisa la franja horaria de lunes a domingo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90