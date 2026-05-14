Corte de agua este viernes 15 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados, según Sedapal

La empresa Sedapal anunció una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable para este viernes 15 de mayo en diversos sectores de Lima. La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red con el objetivo de optimizar el abastecimiento para miles de usuarios.

Ante ello, la entidad recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar previsiones con anticipación y almacenar agua de manera responsable para evitar inconvenientes durante las horas de restricción. Por ello, revisa la lista de distritos y horarios de corte.

Corte de agua en La Victoria

El sector 6 de La Victoria experimentará un corte de agua este viernes 15 de mayo. El servicio permanecerá suspendido desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., afectando a diversas áreas del distrito:

Cercado, A.H. Cerro el Pino

Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Sedapal realizará labores de limpieza de reservorio en el sector 424 de San Juan de Lurigancho. El horario de suspensión de servicio será de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

A.H. Cangallo, A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sect Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampliac. 2, A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero, A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau-8 de Octubre, Agru .28 de Julio, A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II, A.H. César Vallejo.

Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este viernes 15 de mayo.

Corte de agua en Breña

Este viernes 15 de mayo, el sector 15 de Breña no contará con el servicio de agua potable. El horario de esta medida es de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Cercado

Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.

Corte de agua en Puente Piedra

El sector 368 de Puente Piedra experimentará un corte de agua este viernes 15 de mayo debido a labores de limpieza en el reservorio, realizadas por Sedapal. El servicio permanecerá suspendido desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m., afectando a diversas áreas del distrito.