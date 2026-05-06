- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bayern Múnich vs. PSG
- Cusco FC vs Estudiantes
- Alianza Atlético vs América de Cali
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
- Posición Cristal Libertadores
Corte de agua MASIVO este 7 y 8 de mayo en Lima: revisa los distritos que no contarán con el servicio y horario
Sedapal informó cuáles serán los distritos de Lima que sufrirán corte de agua este jueves 7 y viernes 8 de mayo de 2026. Revisa si tu zona está en la lista.
¡Atención, vecinos! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una interrupción programada del servicio de agua en diversos distritos de la capital para este 7 y 8 de mayo. La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejora del sistema, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y almacenar agua con anticipación. Revisa aquí las zonas afectadas, horarios y más detalles.
PUEDES VER: Temblor HOY, miércoles 6 de mayo en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, magnitud y epicentro, según IGP
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
Los sectores 406, 425 y 409 de San Juan de Lurigancho no contarán con el servicio de agua este jueves 7 de mayo. El horario de suspensión será el siguiente:
- 8:00 a. m. a 1:00 p. m.: A.H. Santa Rosa del Sauce
- 9:00 a. m. a 8:00 p. m.: A.H. Enrique Montenegro
- 9:00 a. m. a 11:55 p. m.: Urb. Canto Rey
- 9:00 a. m. a 11:55 p. m.: A.H. Enrique Montenegro, Corazón de Jesús III, A.H. Integ. Manos Unidas Sector Sol de Oro, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Simón Bolívar, A.H. Integ. San José Sector San José 1ro de Junio, José Olaya Ampliac., AF Santo Toribio, Agru. Jorge Chávez Ampliación 1ro de Junio, AF José Olaya Il Ampliac, A.H. Integ. San José Sector José Olaya, A.H. 28 de Febrero, P.J. 10 de Marzo, A.H. 10 de Marzo, A.H. Integ. Almte. Grau Sector Héroes del Cenepa, A.H. Integ. Almte. Grau Sector Laderas de Motupe, AF Lomas de Motupe 2, AF Heraldos de Motupe, A.H. Integ. Almte. Grau Sector Los Cipreses Ampliac., A.H. Los Unidos, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero de Montenegro, A.H. Integ. Nuevo Peru Sector Las Lomas de Montenegro, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Señor de Huanca, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Buena Vista, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac., AF Nuevo Amanecer II, A.H.Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico, A.H. 1 de Mayo, Agru Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz Colegio 10 de Marzo, A.H. Integ. San José Sector José Olaya, Agru. José Olaya 11, 1ro de Mayo Ampliac., A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A.H. Cangallo, Agrup. El Jordan.
- 9:00 a. m. a 11:55 p. m.: Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre, APV Lurigancho Bajo, APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas I, y !!!), APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas III Ampliac.), Urb. Las Flores de Lima, Urb. Las Flores 78, Asoc. San Hilarión I y II, APV Las Begonias, APV San Hilarión, APV San Hilarión II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Carlos, APV Jorge Basadre, Coop. Los Ángeles, Urb. San Gabriel, AH Los Portales, Nuestra Señora La Merced, Urb. Los Jardines de San Juan.
Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en los sectores 425 y 418 del distrito de San Juan de Lurigancho, por lo que diversas zonas sufrirán corte de agua este viernes 8 de mayo. El horario de suspensión y las zonas afectadas serán los siguientes:
- De 9:00 m. a 10:00 p. m.: A.H. Integ. San José, Sector San José, 1ro. de Junio, José Olaya Ampliac., AF Santo Toribio, Agru. Jorge Chávez Ampliac. 1ro. de Junio, AF José Olaya II Ampliac., A.H. Integ San José Sector José Olaya, A.H. 28 de Febrero, P.J. 10 de Marzo, A.H. Integ Almte. Grau Sector Héroes del Cenepa, A.H. Integ. Almte. Grau Sector Laderas de Motupe, A.H. Integ. Almte. Grau Sector Los Cipreses, AF Lomas de Motupe 2, AF Heraldos de Motupe, A.H. Integ. Almte. Grau Sector Los Cipreses Ampliac., A.H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1 de Enero de Montenegro, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac., AF Nuevo Amanecer II, A.H. Integ. San José Sector José Olaya, Agru. José Olaya II, Agrup. El Jordán.
- De 9:00 m. a 10:00 p. m.: Agru. Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey, Agru. Cristo Rey Ampliación 5, Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima, Agru. Nueva Luz, A.H. P.I. Nuevo San Juan Sector María de Jesús, Agru. Nuevo Amanecer UDEPZA, Agru. Lomas de Cristo Rey.
Corte de agua en Carabayllo
Sedapal informó que este jueves 7 de mayo, los sectores de 357, 352 y 359 de Carabayllo no contará con el servicio de agua potable por motivo de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m. y las zonas afectadas:
- A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero Asociación de Vivienda Villa Caudivilla, Asociación de Vivienda Villa Caudivilla Ampliación, Asociación de Propietarios Los Girasoles de Carabayllo II etapa Asociación de Propietarios El Portal de Carabayllo, Asociación de Propietarios Villa Gloria, Asociación de Propietarios Villa Los Ficus, Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo Asociación de Vivienda La Muralla - Sector 352
- Asociación de Vivienda Bellavista, Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol, Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa Centro Poblado Rural Santa Rosa, Programa de Vivienda Bonavista, Programa de Vivienda La Florida II etapa, Programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II, Programa de Vivienda Villa Emilia, Pueblo Centro Poblado Rural Punchauca
Corte de agua en Villa María del Triunfo
Este jueves 7 de mayo, los sectores 312, 313, 314 y 330 no contarán con el servicio de agua potable, en un horario establecido desde las 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Las zonas afectadas son:
- Sector 313: P.J. Tablada de Lurín, P.J. César Vallejo, P.J. César Vallejo - Ampliac., P.J. Nueva Esperanza, P.J. Bolívar, Comité Vecinal Ampliac. San Fco. Tablada de Lurín S, Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín, A.H. Asoc. de Poses, de San Fco. Tablada de Lurín, A.H. Nueva Esperanza Comité 8C, P.J. San Fco. Tablada de Lurín 2da etapa, Asoc. de Poses. de Viv. y Talleres, A.H'San Fco. de la Tablada de Lurín, A.H. Santa Cruz, P.J San Francisco, A.H. Los Heraldos Negros, P.J. Arenal Alto, P.J. Simón Bolívar Ampliación.
- Sector 312: P.J. Nueva Esperanza, P.J. Virgen de Lourdes, A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H Nueva Esperanza Comité 22A-1, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Nueva Esperanza Comité 42A, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Nueva Esperanza Comité 42B, A.H.Nueva Esperanza Comité 15A, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur, P.J. Hogar Policial.
- Sector 314: P.J. Tablada de Lurín, P.J. San Francisco, A.H. Ramiro Prialé, P.J. Las Lomas, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nueva Esperanza Comité 43A, A.H. Daniel A. Carrión, A.H. La Unión, A.H. San Francisco de la Tablada de Lurín, A.H. San Francisco 2do sector Ampliación General La Mar, P.J. El Porvenir, A.H. El Rosario, P.J. Cesar Vallejo, P.J. Nueva Esperanza, A.H. Virgen de las Mercedes, A.H. San Francisco de la Tablada de Lurín I Sector.
- Sector 314: A.H. Los Heraldos Negros, A.H. Santa Cruz, A.H. Ampliac. - Comité 32, A.H. Villa los Heraldos, A.H. Sector María de los Angeles, A.H. Ramon Ampliac. Castilla, P.J. Tablada de Lurín, A.H. Comité 8 de Diciembre - P.J. Nueva Esperanza, A.H. Chavín de Huantar, P.J. Ampliac. César Vallejo, P.J. César Vallejo, P.J. San Francisco, A.H. San Francisco de la Tablada de Lurín.
- Sector 330: P.J. César Vallejo, P.J. Nueva Esperanza.
- Cuadrante: Av. Ramiro Merino, Av. Heraldos, Negros, Calle Morropón Calle Pataz, Av. Pachacutec, Av. Prolongación Atahualpa, Jr. Lima, Av. Arica, Av. Tacna, Jr. Alfonso Ugarte, Av. 27 de diciembre, Jr. Leoncio Prado, Jr. Machu Picchu.
- Cuadrante: Todo el sector de abastecimiento 312 y 314.
Corte de agua en La Molina
El sector 197 de La Molina no contará con el servicio de agua potable este jueves 7 de mayo. El horario de corte será de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Urb. El Sol de La Molina II y III etapa, Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos.
Vecinos de diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.
Corte de agua en Breña
El sector 15 de Breña sufrirá corte de agua este jueves 7 de mayo, en un horario programado de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Conoce las zonas afectadas:
- Cercado, Urb. Nosiglia
- Cuadrante: Av. Brasil, Av. Pedro Ruiz, Jr. Loreto y todas las calles interiores a este cuadrante.
Corte de agua en Ate
Este viernes 8 de mayo, Sedapal informó que suspenderá el servicio de agua potable en el sector 150 de Ate debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte tendrá una duración de 12 horas, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- A.H. Huaycán zona Q
- A.H. Huaycán zona Z UCV 199 - 200-200B Ampliación UCV 230-231-195 Ampliación
- Afecta CR-283, CR-284, ALA R-1 ALA
Corte de agua en Chorrillos
Sedapal realizará corte del servicio de agua potable en el sector 75 de Chorrillos este viernes 8 de mayo. El horario será de 12:00 m. a 11:00 p. m.
- Urb. Los Laureles, Urb. La Villa
- Cuadrante: Av. Defensores del Morro, Av. México, Av. Julio Calero, Jr. Alfonso Geis Salvano
Corte de agua en San Antonio de Huarochirí
Este viernes 8 de mayo, el sector 131 de San Antonio de Huarochirí no contará con el suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio por parte de Sedapal. El horario será desde las 12:00 m. a 11:00 p. m.
- Asoc. Agrupación Artesanal Valle El Triunfo - ECNC
- Cuadrante: Asoc. Vec. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo, Asoc. Viv. Julio C. Tello Jicamarca Sector Oeste Anexo 8 Asoc. Pequeños Industriales El Parque Sector Sur Anexo 8 Asoc. Viv. Proyecto 2000 Anexo 8
Corte de agua en Rímac
Personal de Sedapal ejecutará corte de agua este viernes 8 de mayo, debido a labores de limpieza de reservorio. El horario será desde las 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. San Juan de Amancaes
- A.H. San Juan de Amancaes II etapa
Corte de agua en Lima Cercado
El sector 41 del distrito de Lima Cercado no contará con el servicio de agua este 8 de mayo, debido a empalme de tubería. La medida durará 12 horas, en un horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Urb. Pando 3ra etapa
- Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita.
- Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa
- Cuadrante: Av. Santa Bernardita, Jr. Santa Teodosia, Av. Bertello, Calle Rodavero, Av. La Alborada, Jr. Santa Francisca.
- 1
Corte de agua MASIVO este 7 y 8 de mayo en Lima: revisa los distritos que no contarán con el servicio y horario
- 2
Corte de agua en Lima este miércoles 6 de mayo: distritos, horarios y zonas afectadas
- 3
Municipalidad de Lima culmina importante obra de 1.6 km en La Victoria: se mejora espacio público y calidad de vida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90