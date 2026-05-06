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ATU anuncia buena noticia para vecinos de Lima: se incorporan buses modernos con videovigilancia y cargadores

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que usuarios de Lima contarán con el servicio de buses modernos, que mejorarán su experiencia de viaje.

Angie De La Cruz
La Autoridad de Transporte Urbano﻿ (ATU) informa sobre la incorporación de buses modernos.
La Autoridad de Transporte Urbano﻿ (ATU) informa sobre la incorporación de buses modernos. | Composición: Líbero/Autoridad de Transporte Urbano
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El congestionamiento vehicular y el mal estado de los buses de transporte público son un verdadero dolor de cabeza para miles de ciudadanos que se movilizan a diario en Lima. En medio de este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó, mediante sus plataformas, la incorporación de nuevos buses.

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La empresa Cinco Estrellas S.A., que recorre desde San Juan de Lurigancho hasta Pachacámac, ha sumado una nueva flota de 15 buses ecoamigables, que operan con gas natural vehicular (GNV) y tienen cámaras de seguridad para disuadir robos, agresiones o actos vandálicos, tanto de pasajeros como de terceros.

ATU

Se suman nuevos buses modernos de la empresa Cinco Estrellas.

Por otro lado, la ATU señaló que cada unidad de transporte público cuenta con cámaras de seguridad enlazadas en tiempo real al centro de control de la empresa de transporte Cinco Estrellas S.A., lo que permite actuar con rapidez ante cualquier eventualidad, como actos de inseguridad ciudadana.

Pero eso no es todo, ya que las unidades cuentan con recaudo electrónico y cargadores a bordo, y ofrecen servicios adicionales a los más de 2.000 usuarios de la ruta de la empresa, que recorre los distritos de Ate, El Agustino, La Molina, San Juan de Lurigancho y Pachacámac, sobre todo en las vías de alta demanda, como las avenidas Wiesse, Puente Nuevo, el óvalo Santa Anita y la avenida La Molina.

Esta noticia generó diversos comentarios en las redes sociales. “Buses nuevos para la trocha que hay en SJL y Jicamarca, o sea cuánto durarán esos buses”, “Cuando sean buses articulados y eléctricos publiquen”, “¿Y dónde estan los buses de mayor capacidad que tanto hablaban?”, “No respetan el pasaje”, indicaron.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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