La mejor noticia para vecinos de Lima: importante avenida luce con renovadas áreas verdes

Hace semanas, la Municipalidad de Lima culminó los trabajos de mejoramiento en la avenida Aviación. La intervención incluyó áreas verdes para mejorar el entorno y recuperar el espacio público.

Mediante redes sociales, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) informó que la renovada avenida Aviación cuenta con más de 350 m² de nuevas áreas verdes. Además, señaló que la zona comienza a convertirse en una vía más moderna, ecológica y con mayor dinamismo urbano.

Remodelan Av. Aviación.

Por otro lado, se precisó que personal de EMAPE llegó a la avenida Aviación este viernes 8 de mayo para instalar césped, árboles y plantas ornamentales como parte del mejoramiento paisajístico. La publicación generó diversos comentarios en plataformas digitales.

“Excelente, le da otra vista a esa parte de la ciudad. Sueño que algún día toda la Ramiro Priale se arbolice”, “Excelente trabajo. A cuidar de la nueva imagen, estimados vecinos. De nosotros depende que nuestra ciudad se mantenga ordenada, limpia y elegante”, “Espero le den el mantenimiento adecuado”, “Felicitaciones, se nota que trabajan en bien de la comunidad”, indicaron.

Recuperación de la avenida Aviación en La Victoria

En abril del 2026, la Municipalidad de Lima continuó con los trabajos de recuperación y renovación de la avenida Aviación tras operativos realizados para liberar la vía del comercio informal. Estas labores incluyeron asfaltado, limpieza, señalización, mantenimiento de áreas verdes y recuperación del espacio público.

Esta intervención busca transformar la avenida en una vía más moderna, segura y ordenada para peatones, comerciantes y conductores. La obra beneficia a millones de vecinos que transitan a diario por esta importante zona comercial de Lima, con 1,7 km de vías liberadas.