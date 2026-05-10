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La mejor noticia para vecinos de Lima: importante avenida luce con renovadas áreas verdes

Con más de 350 m² de áreas verdes, la renovada avenida apuesta por un entorno más ecológico en Lima, además, busca transformar la vía en un espacio moderno.

Angie De La Cruz
Avenida de Lima se renueva con áreas verdes.
Avenida de Lima se renueva con áreas verdes. | Foto: Composición LÍBERO / Angie de la Cruz.
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Hace semanas, la Municipalidad de Lima culminó los trabajos de mejoramiento en la avenida Aviación. La intervención incluyó áreas verdes para mejorar el entorno y recuperar el espacio público.

La Municipalidad de Lima entrega nueva obra en La Victoria que mejorará la calidad de vida de los vecinos.

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Mediante redes sociales, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) informó que la renovada avenida Aviación cuenta con más de 350 m² de nuevas áreas verdes. Además, señaló que la zona comienza a convertirse en una vía más moderna, ecológica y con mayor dinamismo urbano.

Lima

Remodelan Av. Aviación.

Por otro lado, se precisó que personal de EMAPE llegó a la avenida Aviación este viernes 8 de mayo para instalar césped, árboles y plantas ornamentales como parte del mejoramiento paisajístico. La publicación generó diversos comentarios en plataformas digitales.

“Excelente, le da otra vista a esa parte de la ciudad. Sueño que algún día toda la Ramiro Priale se arbolice”, “Excelente trabajo. A cuidar de la nueva imagen, estimados vecinos. De nosotros depende que nuestra ciudad se mantenga ordenada, limpia y elegante”, “Espero le den el mantenimiento adecuado”, “Felicitaciones, se nota que trabajan en bien de la comunidad”, indicaron.

Recuperación de la avenida Aviación en La Victoria

En abril del 2026, la Municipalidad de Lima continuó con los trabajos de recuperación y renovación de la avenida Aviación tras operativos realizados para liberar la vía del comercio informal. Estas labores incluyeron asfaltado, limpieza, señalización, mantenimiento de áreas verdes y recuperación del espacio público.

Esta intervención busca transformar la avenida en una vía más moderna, segura y ordenada para peatones, comerciantes y conductores. La obra beneficia a millones de vecinos que transitan a diario por esta importante zona comercial de Lima, con 1,7 km de vías liberadas.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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