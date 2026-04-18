Municipalidad de Lima recupera importantes espacios públicos en el Centro: vecinos lucen felices con la medida

Durante esta semana, la Municipalidad de Lima intervino Acho y la avenida Abancay, zonas sumamente importantes para el comercio del país; sin embargo, por décadas han presentado fuertes problemas, como el desorden, suciedad y la ocupación de comercio informal.

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Ante dicho contexto, el municipio capitalino compartió la buena noticia sobre la liberación de estos espacios públicos. Tanto en Acho como la av. Abancay se retiró el comercio informal y la acumulación de residuos en la vía pública, permitiendo que los transeúntes puedan movilizarse libremente.

Respecto a la avenida Abancay, que funciona como un eje principal de transporte, ya que conecta distritos populosos con el Centro Histórico, facilitando el desplazamiento diario de miles de personas; llegaron fiscalizadores, serenos y el escuadrón de drones para retirar a los comerciantes informales y vehículos que ocupaban las veredas.

Por otro lado, Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, inspeccionó los trabajos realizados en el Puente Acho, un punto estratégico que anteriormente se encontraba tomado por el comercio informal. Los vecinos manifestaron su alegría mediante las redes sociales de la Municipalidad de Lima.

“Muy bien, la av Abancay parecía la cachina”, “Ya era hora, era un caos, no se podía ni caminar, la bulla, ruido insoportable. Gracias por ello”, “Una vía tan importante y transitada tiene que estar libre y ordenada”, “Qué alegría ahora si se va poder caminar”, “Ya era hora, por fin”, comentaron.