0
EN VIVO
Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la final Copa del Rey
EN DIRECTO
Universitario vs. Géminis por Liga Peruana de Vóley

Municipalidad de Lima recupera importantes espacios públicos en el Centro: vecinos lucen felices con la medida

La Municipalidad de Lima tomó drásticas acciones en espacios públicos y los ordena en beneficio de los vecinos, quienes pueden transitar de manera ordenada.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima realizó acciones en concurridos espacios públicos y los ordena en beneficio de los vecinos.
La Municipalidad de Lima realizó acciones en concurridos espacios públicos y los ordena en beneficio de los vecinos. | Composición: Líbero/ Municipalidad de Lima
COMPARTIR

Durante esta semana, la Municipalidad de Lima intervino Acho y la avenida Abancay, zonas sumamente importantes para el comercio del país; sin embargo, por décadas han presentado fuertes problemas, como el desorden, suciedad y la ocupación de comercio informal.

Conoce cuándo cobrarán su sueldo los trabajadores públicos en este mes de abril 2026 vía Banco de la Nación.

PUEDES VER: Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación

Ante dicho contexto, el municipio capitalino compartió la buena noticia sobre la liberación de estos espacios públicos. Tanto en Acho como la av. Abancay se retiró el comercio informal y la acumulación de residuos en la vía pública, permitiendo que los transeúntes puedan movilizarse libremente.

Respecto a la avenida Abancay, que funciona como un eje principal de transporte, ya que conecta distritos populosos con el Centro Histórico, facilitando el desplazamiento diario de miles de personas; llegaron fiscalizadores, serenos y el escuadrón de drones para retirar a los comerciantes informales y vehículos que ocupaban las veredas.

Por otro lado, Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, inspeccionó los trabajos realizados en el Puente Acho, un punto estratégico que anteriormente se encontraba tomado por el comercio informal. Los vecinos manifestaron su alegría mediante las redes sociales de la Municipalidad de Lima.

“Muy bien, la av Abancay parecía la cachina”, “Ya era hora, era un caos, no se podía ni caminar, la bulla, ruido insoportable. Gracias por ello”, “Una vía tan importante y transitada tiene que estar libre y ordenada”, “Qué alegría ahora si se va poder caminar”, “Ya era hora, por fin”, comentaron.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación

  2. Municipalidad de San Martín de Porres anunció campaña de DNI electrónico gratis: quiénes son los beneficiarios

  3. ¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano