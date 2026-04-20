Importante zona en Lima Norte es recuperada y luce con mejor imagen: vecinos disfrutan de mayor seguridad

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE) compartió una buena noticia a la ciudadanía limeña, ya que este último fin de semana se llevaron a cabo labores de limpieza y mejoramiento general en el Puente Caquetá, que conecta importantes distritos como San Martín de Porres, Rímac e Independencia.

Pese a que esta estructura facilita el tránsito vehicular y peatonal en una de las zonas más dinámicas de la ciudad, lucía en pésimas condiciones, ya que el puente tenía pintas, acumulación de basura, presencia de vendedores informales y falta de iluminación, lo que representaba un riesgo para los vecinos.

Antes y después de la limpieza integral en el Puente Caquetá.

Debido a ello, el personal de EMAPE desarrolló una intervención estructural en beneficio de los vecinos, que constó de diversas labores como la mejora de muros, pilares y escaleras, así como la optimización de todos los accesos vehiculares, lo que facilitará el tránsito en la zona.

Asimismo, también se incluye la renovación total de las rejas metálicas para mayor seguridad e instalación de nuevos tachos de basura para fomentar la limpieza de los vecinos, quienes se espera que cuiden el renovado espacio del Puente Caquetá y se mantenga este último mantenimiento integral.

Pintas en el Puente Caquetá son tapada y zona luce ordenada.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales. “Pongan iluminación también esa zona es oscura”, “Excelente, pongan camaras de seguridad y reflectores blancos potentes”, “Lo que falta es iluminación trébol de Caquetá en la noche ya que para a oscuras”, indicaron.