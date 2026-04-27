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Municipalidad de Puente Piedra inaugura gran proyecto: vecinos podrán acceder nuevos espacios públicos
El nuevo espacio en Puente Piedra incluye un mini gimnasio y juegos infantiles, fomentando la integración social. Se exhorta a cuidar las instalaciones.
Este fin de semana, la Municipalidad de Puente Piedra entregó una nueva obra en favor de los vecinos del Asentamiento Humano Simón Bolívar, en la zona sur del distrito. Esta noticia generó felicidad entre los ciudadanos, ya que cuentan con espacios recreativos debido a la inauguración de la losa multideportiva.
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Mediante las redes sociales del municipio se compartió esta información, precisando que gracias al trabajo conjunto de la gestión del alcalde Rennán Espinoza y los pobladores se logró realizar la entrega oficial. Este proyecto brinda diversos beneficios, como la fomentación de la práctica del deporte y la actividad física en niños, jóvenes y adultos.
Inauguran losa multideportiva para promover hábitos saludables.
Por otro lado, se agregó que este espacio deportivo cuenta con un mini gimnasio y juegos infantiles, lo que permitirá mejorar la salud de los vecinos. Además, esta nueva acción de la municipalidad, convierte este espacio de integración social, donde los ciudadanos pueden reunirse, organizar actividades y fortalecer la convivencia.
Asimismo, el municipio de Puente Piedra exhortó a la comunidad a cuidar de este espacio recreativo que revaloriza el entorno urbano del distrito, mejora la seguridad al darle uso a espacios antes abandonados e impulsa el desarrollo local mediante eventos deportivos y recreativos.
Vecinos de Puente Piedra gozan de los nuevos espacios y se les exhorta a cuidarlos.
“Qué bueno. Ahora nada más que no lo tengan cerrado o que comiencen a alquilar la losa”, “Qué buena noticia”, “Se debería repetir esta acción en otras zonas de Puente Piedra”, “Ahora podré jugar con mis amigos en la losa”, comentaron los usuarios en las redes sociales de la municipalidad.
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