Se recupera espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años

Este miércoles 22 de abril se llevó a cabo un gran operativo de desalojo en el espacio público ocupado por locales del Mercado Tres Regiones en Puente Piedra. Mediante las redes sociales de la municipalidad se brindó más detalles de esta acción que generó un cruce entre el personal de la Gerencia de Ordenamiento Urbano y los comerciantes.

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En horas de la madrugada del último miércoles, trabajadores de la Municipalidad de Puente Piedra llegaron hasta el cruce de la Panamericana Norte con la Calle Los Ángeles para recuperar el espacio público ocupado por comerciantes del mercado, quienes laboraron en dicha zona por más de 20 años.

Sin embargo, los trabajadores del concurrido Mercado Tres Regiones rechazaron la medida cautelar y se opusieron al personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Se informó que incluso se registró un incendio en uno de los puestos, lo que complicó realizar el desalojo.

A la zona llegaron maquinarias pesadas para destruir los casetas comerciales, logrando de esta manera recuperar esta vía pública y el libre tránsito vehicular del espacio que conecta directamente con la Panamericana Norte. De acuerdo a lo informado, se habría notificado a los comerciantes para la liberación voluntaria.

La Municipalidad de Puente Piedra desalojó a comerciantes de Mercado Tres Regiones.

Por su parte, los usuarios y vecinos de Puente Piedra exigen que esta acción se repita en el Mercado Huamantanga, uno de los principales del distrito. “Muy bien por recuperar espacios públicos, ahora le toca al Mercado Huamantanga, demuestre que todo se mide con la misma vara”, “Sigo esperando la recuperación de la vía auxiliar que invade Huamantanga e Inkafarma”, “¿Y el mercado Huamantanga para cuándo? Se debe de medir con la misma vara a todos”, indicaron.