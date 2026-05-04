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Temblor en Perú de HOY, lunes 4 de mayo EN VIVO: IGP confirma último SISMO, epicentro y más
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presenta un informe EN VIVO sobre los últimos sismos ocurridos en el país HOY, lunes 4 de mayo.
¡Atención, vecinos! La actividad sísmica en Perú, debido a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico, mantiene a la población en alerta ante cualquier anuncio oficial. Bajo este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento constante de los movimientos telúricos en el país. Este monitoreo se intensifica ante la inquietud de los ciudadanos por posibles temblores programados para HOY, lunes 4 de mayo. ¿Qué información reciente se ha reportado al respecto?
PUEDES VER: Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 3 de mayo 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP
Temblor en Perú EN VIVO HOY, lunes 4 de mayo de 2026, según el IGP
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ofrece información actualizada y EN VIVO sobre los sismos ocurridos en el país. HOY, lunes 4 de mayo de 2026. La entidad mantiene al público informado sobre aspectos cruciales como la magnitud, el epicentro y las áreas afectadas por los movimientos telúricos.
Mochila de emergencia en Perú 2026: ¿qué debes contener?
- Agua potable para al menos dos o tres días por persona.
- Alimentos no perecibles, como enlatados y barras energéticas.
- Linterna con pilas o recargable.
- Radio portátil a pilas o de manivela.
- Botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas.
- Mascarillas y alcohol en gel.
- Copias de documentos personales en bolsa impermeable.
- Dinero en efectivo en billetes pequeños.
- Manta ligera o abrigo.
- Silbato para pedir ayuda.
¿Qué es el Cinturón de Fuego y por qué es importante en Perú?
Perú se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta franja geológica que abarca aproximadamente 40.000 kilómetros en forma de herradura. En esta región, diversas placas tectónicas interactúan, generando colisiones y fricciones que liberan energía acumulada, lo que se traduce en sismos y terremotos.
Esta realidad explica la frecuencia de movimientos telúricos en el país a lo largo del año. El monitoreo constante realizado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) es necesario para alertar a la ciudadanía y mitigar los riesgos asociados a posibles emergencias.
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