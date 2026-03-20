¿Eres suplente en las Elecciones Generales 2026? Consulta AQUÍ si te corresponde recibir el pago de 165 soles

Las Elecciones Generales serán el próximo domingo 12 de abril de 2026, por ello la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está distribuyendo la información correspondiente a los miembros de mesa, quienes tienen la ardua labor de guiar los comicios para todos los votantes.

Como se sabe, los ciudadanos que hayan salido sorteados para ser miembro de mesa, tienen activo el beneficio de remuneración por S/165 (3 % de la UIT valorizada en S/5,500 este año 2026), y además el día libre no compensable que ya había sido anunciado.

Dentro de este marco, es necesario tener en cuenta que no todos los que estén seleccionados para el cargo, tendrán el derecho de cobrar el dinero de remuneración. Hay un requisito clave que se debe considerar estando a tan solo 3 semanas para la realización de las votaciones presidenciales.

¿Ciudadanos que hayan sido elegidos como suplentes podrán cobrar retribución? / FOTO: ONPE

¿Si eres suplente recibirás el pago de 165 soles?

Aunque muchos creían que solo bastaba ser elegido como miembro de mesa para poder percibir el depósito de 165 soles, lo cierto es que las cosas son diferentes, porque el monto informado no se distribuirá entre los nueve integrantes que aparecen incluidos en el padrón de cada mesa.

La información más reciente de ONPE indica que el beneficio monetario está reservado únicamente para las tres personas que se encuentren en la mesa correspondiente desarrollando de manera activa el rol que se le ha asignado a lo largo de la jornada electoral.

Lo que quiere decir que, sin importar si eres uno de los seleccionados originalmente como titular o como uno de los seis suplentes, solo se te podrá renumerar si terminas estando en el sitio de uno de los tres puestos oficiales (Presidencia, Secretaría o Tercer Miembro).