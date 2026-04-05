Ya lo confirmó Pluz Energía Perú: estos son los distritos afectados por el corte de luz el lunes 6 de abril en Lima y Callao

Pluz Energía Perú ha anunciado que este lunes 6 de abril se realizará un corte de electricidad programado en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao. La suspensión temporal del servicio tiene como objetivo garantizar el mantenimiento y la optimización de la red eléctrica, evitando interrupciones inesperadas en el futuro. Se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes durante la jornada.

Corte de luz hoy, lunes 6 de abril, en Lima y Callao: distritos afectados y horarios

Si tu vivienda, oficina o comercio se encuentra en Lima o Callao, es importante revisar el horario específico de tu zona. Pluz Energía Perú ha detallado el cronograma oficial de cortes, el cual se puede consultar en su portal web. Algunos de los principales distritos y horarios son:

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a.m. – 7:30 p.m.

Zonas: Agrup. Juan Valer Sandoval Mz. A, B, C, D, F, G, G2, H, I, J, J1, K, K1, L, M, N, Ñ, A.H. Proyecto Integral Nuevo San Juan Mz. A, B, C, D, E, F, G, entre otras.

Corte adicional: 10:00 a.m. – 4:30 p.m. en C.V. Santa Martha de Lima Mz. H, O, P, E, Programa Ciudad Mariscal Cáceres Mz. A, B, A.H. Los Heraldos y Magnolias Mz. A, B, C, D, E.

San Antonio de Chaclla

Horario: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Zonas: Asoc. de Pobladores El Cercado Anexo 22 Jicamarca Mz. AA, AB, AH.

Carabayllo

Horario: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Zonas: Asoc. Viv. Las Begonias Mz. A a M, Asoc. de Viv. Los Álamos del Norte Mz. A a M, Asoc. de Viv. Los Cedros de Carabayllo Mz. A a O, A.H. Limatambo II etapa Mz. H a O.

Programan cortes de luz del lunes 6 al sábado 11 de abril en distritos de Lima y Callao.

Pluz Energía Perú enfatiza que los usuarios de estos sectores deben adoptar medidas preventivas, especialmente quienes trabajan desde casa o dependen del servicio eléctrico para sus actividades diarias.

¿Por qué se cortará la luz el 6 de abril en Lima y Callao?

Según el comunicado oficial de Pluz Energía Perú, "la interrupción del suministro eléctrico se realizará por un máximo de 10 horas debido a trabajos de mantenimiento y a acciones necesarias para garantizar la optimización del servicio y prevenir futuras averías en la red". La compañía también recomienda a los residentes y negocios de las zonas afectadas prepararse con anticipación, considerando el horario escalonado de los cortes en cada sector.