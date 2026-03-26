¡Lima y Callao sin luz por hasta 10 horas! Servicio será suspendido en 8 distritos este 27 de marzo
Varios ciudadanos en Lima y Callao sufrirán un nuevo corte de electricidad para este inicio del fin de semana. Conoce AQUÍ si tu zona será afectada.
¡Ocho distritos sin luz! Pluz Energía Perú ha confirmado que varias zonas de Lima y Callao no contarán con el servicio de electricidad durante este viernes 27 de marzo, por lo que será necesario que cada familia afectada tome sus respectivas precauciones.
La empresa ha confirmado que serán hasta 10 horas sin luz para los sectores de Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, San Miguel y algunos más que también están incluidos en esta nueva interrupción programada debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación.
Frente a este escenario, se recuerda que es primordial tomar en cuenta algunas consideraciones como cargar los dispositivos electrónicos, guardar agua y alimentos de fácil preparación, evitar abrir refrigeradoras o congeladoras para mantener el frío, y ante todo, tener siempre linternas a la mano.
Nuevo corte de luz está programado para este 27 de marzo
COMAS 8.00 – 18.00
- ASOC. PROP. CESAR VALLEJO MZS. A, B, FUNDO LA ESPERANZA MZ. A, URB. FUNDO CHACRA CERRO LOTES S/N, 3C,12, 17A, 18C, 19D, 19H, 22, LOTIZACIÓN CHILLÓN LOTES 3A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24.
LOS OLIVOS / SAN MARTÍN DE PORRES 9.00 – 15.00
- AV. EL NARANJAL CDRA. 14, AV. HUANDOY CDRA. 49, AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 16, 49, JR. LLUMPA CDRA. 14, JR. RAQUIA CDRA. 48, CENTRO COMERCIAL HUANDOY.
CALLAO 13.30 – 16.30
- URB. EL OLIVAR MZS. D, F.
SAN MIGUEL 8.30 – 12.00
- AV. COSTANERA CDRA. 28.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 9.00 – 18.00
- A.H. NUEVA VIDA MZS. 4, 5, 6, 7, 8, 9, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. LA FORTALEZA DE NUEVA VIDA SCT. B4 MZ. M, AGRUP. FAM. LAS LOMAS DE NUEVA VIDA MZS. A, B, D, A.H. LAS CASUARINAS DE NUEVA VIDA MZ. 18, 20,21, A.H. NUEVO MILENIO SCT. NUEVA VIDA MZ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. B, B1, B2, C, D, E, AGRUP. FAM. SUHANI DE JUAN PABLO II MZS. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, Ñ, O, P, Q, R, S, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. B1, H1, I1, J1, K1, L1, LL1, M1, M2, N2, N3, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, A.H. JUAN PABLO II ET. 2 ARENAL MZS. U1, V1, W1, X1, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. D, L, M, O, AGRUP. FAM. 9 DE FEBRERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, R, S, T, U, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE LA VIRGEN MEDALLA MILAGROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, AGRUP. FAM. EL MOLINO MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. NUEVO MILENIO SCT. LOS JARDINES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. P.I. NUEVO MILENIO SCT. STA. ROSITA MILAGROSA MZS. A, B, C, D, E, G, AGRUP. FAM. AMP. CESAR VALLEJO II ETP MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, AGRUP. FAM. 30 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, E, F, AGRUP. FAM. LAS PRADERAS DE SAN VALENTÍN MZS. A1, B1, C, C1, D1, AGRUP. MI PERÚ MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. 1 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. SAN FRANCISCO DE AIS MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. EL PALOMAR MZS. B, C, D, E, F, G, H, I.
HUACHO 8.30 – 13.30
- PANAMERICANA NORTE CUADRA 9, 10 Y 11; PROLONGACIÓN LEONCIO PRADO CUADRA 6, PROLONGACIÓN SALAVERRY CUADRA 7, PASAJE VALDIVIA, PASAJE LOS OLIVOS; UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.
NAVA 8.30 – 17.00
- COMUNIDADES DE NAVA Y TINTA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE OYÓN.
Canales de comunicación de Pluz Energía Perú
Puedes tener atención de la entidad desde el Fonocliente 517-1717, el WhatsApp 939 605 111, y la App "Mi Pluz" para consultas, pagos y reportes de averías. Para empresas, está el 517-1718. También atienden en centros de servicio presenciales.
