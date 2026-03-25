Sedapal confirma corte de agua este jueves 26 de marzo: varios distritos de Lima NO tendrán servicio por hasta 12 horas

Sedapal informa con anticipación sobre el corte de agua que se llevará a cabo el jueves 26 de marzo. Los distritos afectados serán San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Ate y Lurigancho, pero, ¿qué zonas específicamente? En esta nota podrá conocer las áreas que no contarán con el servicio y el horario de suspensión.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho este jueves 26 de marzo

Este jueves 26 de marzo, el sector 406 de San Juan de Lurigancho se verá afectado por la suspensión del servicio de agua potable. El horario de corte será de 8.00 a. m. a 11.55 p. m.

Asoc. El Sauce II

APV El Sauce

A.H. Antiguo Cerro Los Sauces

A.H. El Sauce

A.H. Virgen de Las Mercedes

A.H. Pueblo Libre

A.H. Pueblo Libre Ampliac.

Cementerio El Sauce

Urb. Los Jardines de San Vicente

P.I. Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA

A.H. El Paraíso

Agru. Las Lomas Del Sauce

Asoc. De Pobladores El Paraíso de Jicamarca

Cieneguilla sin agua este jueves 26 de marzo por 12 horas

El sector 440 de Cieneguilla sufrirá corte de agua este jueves 26 de marzo. Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio, por lo que desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m., diversas zonas del distrito no tendrán el servicio.

C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Asoc. Viv. Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Viv. La Rinconada)

R-P3: C.P. Tambo Viejo zonas G Y E.

Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este viernes 26 de marzo.

Sedapal cortará el servicio de agua en Ate

Vecinos del sector 151 no contarán con el servicio de agua potable en Ate. Sedapal ejecutará el corte desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

A.H. Huaycán Zona T

Organiz. de Talleres Viv. Santa Rosa Renacer de Julio

Franja comercial, Calles 1, 2, 3, 4, 5y 6

Av. Andrés Avelino Cáceres

Lurigancho no contará con agua potable este jueves 26 de marzo

Este jueves 26 de marzo, el sector 139 de Lurigancho no tendrá el servicio de agua potable por 12 horas: de 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. ¡Toma tus precauciones!