- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Universitario vs Regatas
- Real Madrid vs Barcelona
Sedapal confirma corte de agua este jueves 26 de marzo: varios distritos de Lima NO tendrán servicio por hasta 12 horas
Revisa las zonas afectadas y horarios del corte de agua programado para este jueves 26 de marzo. Algunos distritos no tendrán el servicio por hasta 12 horas.
Sedapal informa con anticipación sobre el corte de agua que se llevará a cabo el jueves 26 de marzo. Los distritos afectados serán San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Ate y Lurigancho, pero, ¿qué zonas específicamente? En esta nota podrá conocer las áreas que no contarán con el servicio y el horario de suspensión.
PUEDES VER: NUEVA ENCUESTA revela lo impensado: crecieron candidatos que venían "en cola" y SORPRENDEN a todos
Corte de agua en San Juan de Lurigancho este jueves 26 de marzo
Este jueves 26 de marzo, el sector 406 de San Juan de Lurigancho se verá afectado por la suspensión del servicio de agua potable. El horario de corte será de 8.00 a. m. a 11.55 p. m.
- Asoc. El Sauce II
- APV El Sauce
- A.H. Antiguo Cerro Los Sauces
- A.H. El Sauce
- A.H. Virgen de Las Mercedes
- A.H. Pueblo Libre
- A.H. Pueblo Libre Ampliac.
- Cementerio El Sauce
- Urb. Los Jardines de San Vicente
- P.I. Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA
- A.H. El Paraíso
- Agru. Las Lomas Del Sauce
- Asoc. De Pobladores El Paraíso de Jicamarca
Cieneguilla sin agua este jueves 26 de marzo por 12 horas
El sector 440 de Cieneguilla sufrirá corte de agua este jueves 26 de marzo. Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio, por lo que desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m., diversas zonas del distrito no tendrán el servicio.
- C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Asoc. Viv. Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Viv. La Rinconada)
- R-P3: C.P. Tambo Viejo zonas G Y E.
Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua este viernes 26 de marzo.
Sedapal cortará el servicio de agua en Ate
Vecinos del sector 151 no contarán con el servicio de agua potable en Ate. Sedapal ejecutará el corte desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- A.H. Huaycán Zona T
- Organiz. de Talleres Viv. Santa Rosa Renacer de Julio
- Franja comercial, Calles 1, 2, 3, 4, 5y 6
- Av. Andrés Avelino Cáceres
Lurigancho no contará con agua potable este jueves 26 de marzo
Este jueves 26 de marzo, el sector 139 de Lurigancho no tendrá el servicio de agua potable por 12 horas: de 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. ¡Toma tus precauciones!
- Urb. El Golf de Huampaní 1ra etapa Condominio Sondor
- Asoc. Los Linderos de Ñaña Asoc. Boulevard de Ñaña
- Urb. Sol de Huampaní 5ta etapa
- Urb. Naña, Conjunto Residencial Golf de los Andes lyll
- Asoc. 30 Amigos, A.H. Alto Perú, Urb. Pueblo de Gramalote
- 1
Golpe al bolsillo: estas son las multas por no votar en las Elecciones Generales 2026
- 2
Vecinos de Lima Sur celebran inauguración de importante avenida de 1.2Km: obra traerá seguridad y mejor tráfico en distrito
- 3
Temblor HOY en Perú, miércoles 25 de marzo EN VIVO: reporte del último sismo, epicentro y magnitud según IGP
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90