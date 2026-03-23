¡A sacar los baldes! Corte de agua este 24 de marzo dejará sin servicio a 7 distritos de Lima por hasta 15 horas

¡Nuevo corte de agua preocupa a los ciudadanos! Algunas zonas de la capital sufrirán la suspensión del recurso hídrico por hasta 15 horas durante este martes 24 de marzo, por lo que es clave tener en cuenta algunas recomendaciones preventivas ante el escenario que ha sido confirmado.

A través del canal de difusión de WhatsApp que maneja el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), se indicó que los distritos afectados serán los siguientes: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Magdalena, La Molina, San Martín de Porres y El Agustino.

Esta nueva restricción responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento, reparación, limpieza de reservorios, y muchas más acciones para ofrecer un mejor servicio red y así garantizar la calidad del servicio a largo plazo. Conoce AQUÍ si tu sector ha sido incluido en la programación del corte.

Vecinos de algunos distritos tendrán corte de agua este 24 de marzo / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 24 de marzo

San Juan de Lurigancho

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Áreas afectadas: Urb. Villa Mangomarca, Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL LTDA. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.

Sector 404.

El Agustino

Zonas afectadas: A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre.

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Ate

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas en sector 150: A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre.

En sector 152: A.H. Huaycán Zonas V, I, J, UCV 153A zona J, Y, K 163B, R-D7, A.H. Huaycán Zonas V, Y, X 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero, UCV 163C, 164B, R-D8.9, UCV Talleres 30 de Abril UCV 237C, 238, R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril.

Lurigancho

Zonas afectadas: APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca.

Hora del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Magdalena

Motivo del corte: Trabajos de empalme.

Zonas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco).

Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

La Molina

Zonas sin agua temporal: Urb. Residencial Monterrico. Cuadrante: Av. Separadora Industrial, Calle Los Ciruelos, Calle Las Mandarinas, Calle Las Pecanas.

Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por empalme de tubería.

San Martín de Porres

Áreas sin agua: A.H. 12 de Diciembre, A.H. Los Jazmines de Palao II, A.H. Juan Pablo II, A.H. Lampa de Oro, A.H. Lampa de Oro Ampliación, A.H. Lampa de Oro I y II etapa, A.H. La Milla, A.H. Nuevo Perú, A.H. Manuel Scorza, Asociación Consuelo G. de Velasco, Asociación 24 de Junio, Coop. Viv. Urb. Pop. Valdiviezo, Urb. Ingeniería, Urb. 27 de Octubre, Urb. Palao I y II etapa, Urb. Perú, Urb. Valdiviezo.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Canales de atención de Sedapal

Para reportar averías o realizar consultas, está disponible el Aquafono (01 317-8000), activo las 24 horas del día y de lunes a domingo. Asimismo, los usuarios pueden gestionar servicios a través de la oficina virtual Aquanet, el chatbot "Clarita" en la web oficial, WhatsApp y redes sociales (Facebook/Twitter).