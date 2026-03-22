CONFIRMADO | 4 distritos de Lima se quedan sin agua por más de 15 horas este lunes 23 de marzo

EN DIRECTO
Previa Real Madrid vs Atlético Madrid
LO ÚLTIMO
Daniela Alvarado
Sedapal anuncia corte de agua en Lima: qué distritos serán afectados
Sedapal anuncia corte de agua en Lima: qué distritos serán afectados | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Con la finalidad de continuar garantizando un servicio adecuado y de calidad para todos los usuarios, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), ha confirmado que llevará a cabo un nuevo corte del suministro en algunas zonas de la capital.

Este lunes 23 de marzo se suspenderá el servicio hídrico por más de 15 horas, de acuerdo a lo que señala la más reciente información del canal de difusión de la entidad, por lo que será recomendable juntar agua en todos los recipientes posibles, y así evitar inconvenientes.

Los distritos afectados serán San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Ate y Lima Cercado. Si tu vivienda se encuentra ubicada en estos sectores, entonces será mejor revisar detalladamente qué puntos han sido incluidos en la interrupción de este inicio de semana.

Sedapal

Sedapal anuncia corte de agua este 23 de marzo / FOTO: Freepik

Corte de agua este lunes 23 de marzo

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, La Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, Urb. Zárate I, Urb. Zárate II, Urb. Zárate (Industrial), Urb. Azcarrunz Bajo, Urb. Chacarilla de Otero, APV El Carmelo, Conj. Resid. Hacienda de Mangomarca, Los Regadores, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores Aptl. LTDA 32, Coop. Vipol, Urb. Mangomarca (COOP IPSS), Urb. Mangomarca (media), Urb. Mangomarca Baja, Coop. Tres Pirámides, Asoc. Nuevo Amanecer de Zárate, A.H. Alto Horizonte, AF Los Regadores, Jicamarca, Popular Los Jazmines, Asoc. Viv. Valle del Mantaro, A.H. Palomares Zona A, Urb. Maehara, Asoc. Resid. Mosha, A.H. San Miguel de Mangomarca, A.H. Los Jazmines de Mangomarca, Asoc. Villa Mangomarca, Agru. San Juan de Marcona, Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Urb. Cahuide, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.
  • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

Cieneguilla

  • Zonas afectadas: P.J. Tambo Viejo Zonas G y E, Sector 440.
  • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
    Lurigancho
  • Zonas afectadas: Asoc. C.P. Las Colinas, Mz. E1-F1-G1, Mz. A-B1-C1-D1, Mz. X-Y-Z-S-T-U-W.
  • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Cercado de Lima

  • Zonas afectadas: Urb. La Luz. Cuadrante: Av. Santa Gertrudis, calle Santa Teodosia, Av. Alejandro Bertello, calle Rodavero, Av. La Alborada, Av. Mariano Cornejo. Urb. Cipreses, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Santa Emma. Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. La Alborada, calle Rodavero, Av. Santa Domitila, calle Mercurio, Av. Santa Gertrudis.
  • Hora de corte: desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

Ate

  • Zonas afectadas: Urb. Ind. Del Artesano. Cuadrante: Av. Los Frutales y Av. Separadora Industrial.
  • Hora de corte: desde las 10.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.

¿A dónde contactarme con Sedapal?

Si necesitas atención de Sedapal, puedes recurrir al Aquafono (01 317-8000), disponible 24/7 para emergencias y consultas. Otros canales incluyen la oficina virtual Aquanet para trámites, el chatbot "Clarita" en su web, WhatsApp oficial, correo electrónico (sedanet@sedapal.com.pe) y oficinas.

¿Cómo saber si Sedapal cortará el agua?

En el caso de que haya algún corte programado, podrás enterarte a través del mapa interactivo en gob.pe/sedapal o consultando al chatbot "Clarita" con tu número de suministro. De igual manera, la información se emite vía los canales oficiales de Facebook, Twitter (@SedapalOficial) y WhatsApp.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano