¡A sacar las velas! Corte de luz este domingo 22 de marzo afectará Lima por 10 horas, ¿qué zonas?

Si tenías planes para este domingo 22 de marzo, será mejor que tengas en cuenta la falta electricidad que se presentará y que podría afectar directamente en tus actividades pensadas. Durante este fin de semana, Pluz Energía Perú suspenderá el servicio en ciertos sectores.

La empresa ha confirmado por medio de un comunicado oficial, que el suministro de luz para algunas zonas en la capital, no estará disponible por hasta 6 horas, ya que está programado un nuevo corte que obligará a los usuarios a tomar medidas preventivas.

De acuerdo a los últimos datos, el distrito afectado será Supe, el cual pertenece a Barranca, pero es clave conocer qué puntos específicos están incluidos en esta nueva interrupción. AQUÍ te dejamos los sectores y horarios establecidos.

Corte de luz este 22 de marzo

En Supe Puerto, el corte de electricidad está previsto desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana y afectará a los clientes 75141U (S: 3010661) y 75140U (S: 3010663). Supe es una ciudad peruana, capital del distrito homónimo ubicado la provincia de Barranca en el departamento de Lima

¿Qué hacer antes, durante y después de un corte de luz?

Antes del corte

Ten un kit básico listo

Carga tus dispositivos

Guarda agua y alimentos no perecibles

Identifica fuentes alternativas de luz

Protege tus equipos eléctricos

Usa regletas con supresor de picos o desconecta equipos sensibles.

Durante el corte