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¡A sacar las velas! Corte de luz este domingo 22 de marzo afectará Lima por 10 horas, ¿qué zonas?

¡Sin luz por varias horas! Pluz Energía Perú ha confirmado que algunas zonas de la capital no contarán con el servicio de electricidad.

Daniela Alvarado
Se confirmó corte de luz este 22 de marzo en Lima
Se confirmó corte de luz este 22 de marzo en Lima | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
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Si tenías planes para este domingo 22 de marzo, será mejor que tengas en cuenta la falta electricidad que se presentará y que podría afectar directamente en tus actividades pensadas. Durante este fin de semana, Pluz Energía Perú suspenderá el servicio en ciertos sectores.

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La empresa ha confirmado por medio de un comunicado oficial, que el suministro de luz para algunas zonas en la capital, no estará disponible por hasta 6 horas, ya que está programado un nuevo corte que obligará a los usuarios a tomar medidas preventivas.

De acuerdo a los últimos datos, el distrito afectado será Supe, el cual pertenece a Barranca, pero es clave conocer qué puntos específicos están incluidos en esta nueva interrupción. AQUÍ te dejamos los sectores y horarios establecidos.

Corte de luz este 22 de marzo

En Supe Puerto, el corte de electricidad está previsto desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana y afectará a los clientes 75141U (S: 3010661) y 75140U (S: 3010663). Supe es una ciudad peruana, capital del distrito homónimo ubicado la provincia de Barranca en el departamento de Lima

¿Qué hacer antes, durante y después de un corte de luz?

Antes del corte

  • Ten un kit básico listo
  • Carga tus dispositivos
  • Guarda agua y alimentos no perecibles
  • Identifica fuentes alternativas de luz
  • Protege tus equipos eléctricos
  • Usa regletas con supresor de picos o desconecta equipos sensibles.

Durante el corte

  • Desconecta electrodomésticos importantes
  • Evita daños por sobrecargas cuando regrese la electricidad.
  • Usa luz de forma segura
    Prefiere linternas en vez de velas para reducir riesgo de incendio.
    Mantén la refrigeradora cerrada
    Así conservas el frío y evitas que los alimentos se malogren.
    Evita usar ascensores o equipos eléctricos
    Por seguridad, especialmente si la energía puede volver de forma irregular.
    Infórmate sin saturar la batería
    Usa el celular con moderación y revisa actualizaciones oficiales si es necesario.
    🔋 Después del corte
    Reconecta equipos gradualmente
    No enchufes todo de golpe para evitar sobrecargas.
    Revisa alimentos refrigerados
    Si hubo muchas horas sin luz, verifica olor, textura y temperatura.
    Carga nuevamente tus dispositivos
    Prepárate por si ocurre otro corte.
    Verifica el estado de tus aparatos
    Comprueba que funcionen correctamente.
    Evalúa y mejora tu preparación
    Ajusta tu kit según lo que te faltó o fue útil.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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