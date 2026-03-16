¿El 2 y 3 de abril es feriado en Perú? Conoce si corresponde descanso obligatorio para el sector público y privado

Aún quedan dos semanas para culminar marzo; sin embargo, muchos ciudadanos ya están atentos a los feriados que tendrá abril. En medio de este contexto, surgen dudas respecto al jueves 2 y viernes 3 del siguiente mes, ¿corresponde descanso obligatorio según El Peruano? Conoce todos los detalles al respecto.

¿El 2 y 3 de abril es feriado en Perú?

La respuesta es sí. El 2 y 3 de abril de 2026 son feriados nacionales porque corresponden a las celebraciones religiosas de Semana Santa. El jueves 2 de abril se celebra Jueves Santo y el viernes 3 de abril Viernes Santo, días que forman parte del calendario oficial de feriados del Perú.

Por otro lado, es importante señalar que en estas fechas, tanto trabajadores del sector público como privado y estudiantes a nivel nacional suspenden sus actividades, ya que en El Peruano se establece que son días de descanso remunerado obligatorio.

Adicional al jueves 2 y viernes 3 de abril, se unen el sábado y domingo, lo que forma un fin de semana largo. Estos días son aprovechados por muchas familias para descansar, viajar al interior del país o realizar diversas actividades tradicionales por Semana Santa.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa de 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Comienza con el Domingo de Ramos el 29 de marzo, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Sin embargo, los días más importantes son el Jueves Santo (2 de abril), cuando se conmemora la Última Cena, y el Viernes Santo (3 de abril), que recuerda la crucifixión de Jesús. La semana culmina con el Domingo de Resurrección el 5 de abril, día en que se celebra la resurrección de Jesucristo.

La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en feriado del 2 y 3 de abril?

De acuerdo a lo establecido en El Peruano, si trabajas los feriados de Jueves Santo y Viernes Santo, debes recibir hasta triple pago por cada día trabajado, siempre que no te den un día de descanso compensatorio. Esto significa que percibirás el monto de la siguiente manera: