Feriado largo por Semana Santa 2026: estos son los 4 días de descanso CONFIRMADOS en Perú
La Semana Santa se celebrará en abril de 2026, por lo que estamos a pocos días de que llegue el primer feriado largo con 4 días libres.
Falta muy poco tiempo para la llegada de la Semana Santa en el 2026, por lo cual es importante tener claro qué señala la calendarización de cada fecha confirmada para este periodo, que es uno de los más esperados por la comunidad a lo largo del año.
De acuerdo a lo que indica la información, serán cuatro días consecutivos de descanso para los ciudadanos del Perú. Sin embargo, solo dos de ellos se fijaron como feriados oficiales en el registro y AQUÍ conocerás los datos correspondientes para ir preparándote.
Los feriados de Semana Santa llegan en abril de 2026 / FOTO: Freepik
¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?
Este 2026, la Semana Santa empieza el 29 de marzo y termina el 5 de abril, siendo el Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, respectivamente.
¿Cuándo cae Jueves Santo y Viernes Santo?
Estas dos fechas son clave en el calendario de la conmemoración, ya que son los únicos días considerados como feriados. El Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, impactando en calendarios escolares, laborales y bancarios.
4 días consecutivos de descanso por Semana Santa
Aunque solo el 2 y 3 de abril han sido considerados como feriados, lo cierto es que el sábado 4 y domingo 5 son días libres habituales, por lo que al juntar todas las fechas se forma un fin de semana largo.
¿Qué es la Semana Santa?
La Semana Santa se trata de una de las más importantes fiestas católicas en la temporada, pues se rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Feriados nacionales
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
