DNI gratis este 11 de marzo: beneficiarios, horario y lugar para acceder al trámite sin costo

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es clave para cada uno de los ciudadanos del Perú, por lo cual el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), ha venido confirmando diferentes campañas de acceso gratuito para menores y mayores de edad.

Esta vez, la Municipalidad de Tambo de Mora decidió ofrecer un importante beneficio y anunció una nueva iniciativa en colaboración con RENIEC, la cual se llevará a cabo durante el día miércoles 11 de marzo desde las primeras horas de la mañana.

El trámite está dirigido tanto a niños y jóvenes como a los adultos mayores, por lo que da la oportunidad de acceso a gran cantidad de peruanos. AQUÍ podrás conocer los horarios, ubicación y muchos más detalles para ser parte de la jornada programada.

DNI gratis este 11 de marzo

La actividad para la obtención del DNI sin costo, estará realizándose en la Municipalidad de Tambo de Mora, la cual se ubica en la Plaza de Armas de Vilma León, en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, departamento de Ica.

DNI gratis para ciudadanos de Tambo de Mora/ FOTO: Municipalidad de Tambo de Mora

¿A quiénes beneficia la campaña de DNI gratis?

La medida anunciada aplica para los niños y jóvenes que tengan de 0 a 17 años. Asimismo, podrán ser favorecidos los adultos mayores de 60 años de edad.

Horario para trámite de DNI gratis

De acuerdo a los datos enviados por la entidad municipal a través de su plataforma web de Facebook, la campaña será desde las 09:00 a.m. y se extenderá hasta las 02:00 p.m.

¿Qué otros trámites se podrán realizar en la jornada?

Las autoridades representantes de la comuna distrital, señalaron que también se podrá efectuar la entrega de DNI correspondientes a campañas anteriores.