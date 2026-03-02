0
RENIEC: estos son los precios ACTUALIZADOS para trámites de DNI electrónico en marzo de 2026

Los ciudadanos en el Perú podrán acceder a los diferentes servicios de RENIEC en web o en oficinas durante marzo, pero AQUÍ conocerás los costos de cada trámite.

Daniela Alvarado
Trámites de DNI electrónico: estos son los precios actualizados
Trámites de DNI electrónico: estos son los precios actualizados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Empezó un nuevo mes en el calendario 2026. Marzo ha llegado oficialmente, y ante ello, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), confirmó cuáles son los costos actualizados que deberá considerar cada ciudadano en el caso de que busque realizar algún trámite.

ONPE: consulta sobre la validez del DNI "no caduca" en las elecciones

PUEDES VER: ¿Se podrá votar en las Elecciones Generales 2026 con el DNI "no caduca"? Esto confirmó RENIEC

Si perdiste tu Documento Nacional de Identidad (DNI), quieres renovarlo, duplicarlo o pasar del DNI azul al electrónico, entonces es clave que sepas cuáles son las tasas establecidas por la entidad para este tercer periodo del año, pues durante este periodo algunos procesos registran descuentos.

Como se sabe, desde hace unos meses y hasta el próximo domingo 12 de abril, los peruanos podrán sacar su DNI electrónico a un costo promocional, ya que se trata de una campaña para que todos lleguen a las Elecciones Generales 2026 con el documento correctamente actualizado.

Algunas tasas de RENIEC

  • Duplicado DNI Azul: S/ 30.00 (Código 02121).
  • Duplicado DNIe: S/ 35.00 (Código 00522).
  • Renovación DNI Azul (mayor edad): S/ 30.00 (Código 02121).
  • Renovación DNIe: S/ 41.00 (Código 00525).
  • Actualización de datos: S/ 22.00 (DNI azul - 00728) o S/ 41.00 (DNIe - 00730).
RENIEC

Trámites de DNI tienen costos desde los 16 soles / FOTO: RENIEC

¿Qué trámites se pueden realizar vía web?

  • Renovación de DNIe (de DNI azul a electrónico y de electrónico a electrónico).
  • Duplicado de DNIe (de DNI azul a electrónico y de electrónico a electrónico).
  • Copias de actas.
  • Rectificación de estado civil (de soltero a casado).

¿Dónde pagar los trámites de DNI?

Para poder iniciar con el procedimiento de renovación, duplicado o cualquier otra gestión de DNI, es necesario primero pagar la tasa correspondiente a través de Yape, Agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo. pe.

