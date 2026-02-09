¿Quiénes no necesitan actualizar su DNI para las Elecciones Generales 2026? Esto dice RENIEC

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán durante el próximo domingo 12 de abril, por lo cual será necesario que los ciudadanos cuenten con el Documento Nacional de Identidad (DNI) correctamente actualizado, con la finalidad de no tener inconvenientes al momento de emitir el voto.

Desde que se programaron los comicios para este año, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha venido haciendo hincapié en el hecho de que los peruanos votantes, tienen que hacer el trámite de renovación de su DNI, en caso este esté vencido, de lo contrario no se podrá cumplir con el deber.

En este contexto, hay solo una excepción que se debe tener en cuenta, pues no todos están obligados a actualizar el documento en miras a las votaciones. Existe un caso en específico que ha sido explicado por RENIEC. ¿Quiénes son parte de este grupo? Conoce AQUÍ de qué se trata y por qué no sería necesario que lleven a cabo el proceso.

¿Quiénes no requieren la actualización del DNI?

Por medio de la plataforma oficial de RENIEC en Instagram, se dio a conocer la información precisa sobre el tema de la renovación en adultos mayores. De acuerdo a lo que señala el representante, si el DNI tiene el concepto de 'NO CADUCA' impreso, entonces no habrá problemas para los diversos procedimientos que se necesiten realizar.

"Si el DNI de tu familiar adulto mayor tiene la inscripción "NO CADUCA", puede estar tranquilo: no necesita cambiarlo por un DNI electrónico y podrá votar sin inconvenientes en las #EG2026." dice el mensaje compartido por el organismo en redes sociales.

Como se sabe, a partir de los 60 años, al sacar un nuevo DNI, se emite con la indicación de que no vencerá nunca más en adelante. Asimismo, se aclara que no es necesario cambiarlo por el nuevo DNI electrónico, a menos que se haya perdido o necesite una actualización de datos.

Para el caso de los adultos mayores, es clave tener presente que solo a partir de los 70 años, el voto pasará a ser facultativo, es decir, que los ciudadanos en esta edad tendrán la opción de elegir si quieren o no sufragar.

¿Se puede votar con DNI azul en las Elecciones Generales 2026?

La entidad encargada de estas gestiones, ha confirmado que los mayores de 18 años podrán votar en las Elecciones Generales del 2026 con su DNI convencional (azul) siempre y cuando este se mantenga vigente para esa fecha.