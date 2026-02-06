Miembro de mesa: ¿Si soy suplente debo asistir a las capacitaciones? Esto confirma la ONPE

Ahora que las Elecciones Generales 2026 se acercan, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado oficialmente quiénes fueron elegidos como miembros de mesa, ya sea en el cargo de presidente, secretario, tercer miembro o uno de los seis suplentes. Siendo este último concepto uno de los más consultados.

Es claro que en la mesa para las votaciones programadas para el próximo domingo 12 de abril, solo se cumplirán la labor correspondiente los 3 titulares elegidos en el sorteo del pasado jueves 29 de enero. Sin embargo, esto no quita la responsabilidad que tienen los suplentes desde que fueron seleccionados.

Muchos ciudadanos han sido designados como suplentes para estos comicios, pues ahora el número de auxiliares se ha extendido a comparación de otros procesos electorales, esto con la finalidad de asegurar que la mesa se instale de manera correcta y a tiempo, evitando retrasos.

Capacitaciones servirán para cumplir funciones en las Elecciones Generales/ FOTO: ONPE

¿Qué función cumple el suplente en la mesa de Elecciones Generales 2026?

La labor de suplente recae en el reemplazo de la persona que no esté en su lugar dentro del horario establecido. En este caso, si todos los miembros de la mesa acuden, los suplentes podrán volver a casa sin problemas, pues solo tendrán que quedarse en la mesa en el caso de alguna falta que se presente.

¿Si soy suplente debo ir a las capacitaciones?

Sí. Las capacitaciones presenciales que se realizarán el 29 de marzo y el 5 de abril, deberán contar con la asistencia de los suplentes también, ya que en caso se requiera su participación el día de las elecciones, tendrán que estar preparados para ejercer las tareas según el puesto vacante.

¿Qué pasa si soy suplente y no asisto a la mesa?

Si un ciudadano es suplente, está en la obligación de ir a la mesa de votación esperando cumplir con su labor desde las 06:00 a.m. Si la mesa se compone sin inconvenientes y el suplente no ha tenido que cubrir ninguna ausencia, entonces este ya no tiene la responsabilidad de quedarse.

De no asistir, la persona tendrá la misma sanción que en el caso de que hubiese faltado a la cita habiendo sido convocado como titular, es decir, deberá enfrentarse a la multa de 275 soles.