¿Cómo saber mi local de votación solo con DNI para las Elecciones Generales 2026? Sigue estos pasos

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es parte clave de lo que serán las Elecciones Generales 2026; y es que los ciudadanos pueden ahora verificar el local de votación que se les ha asignado para esta jornada, solo utilizando su documento en la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La web de la ONPE está dedicándose a informar a la población en cuanto a lo necesario para poder ejercer el voto este 12 de abril sin problemas, y por medio de su canal de atención se puede también conocer si fuiste elegido como miembro de mesa, después del sorteo del pasado 29 de enero.

Sin embargo, previo a esta consulta sobre si te corresponde ser presidente, secretario o suplente en el proceso, es importante tener muy claro cuál es el centro de sufragio que se ha establecido para cada uno de los votantes. AQUÍ te indicaremos la GUÍA para averiguarlo de manera sencilla.

Horario de las Elecciones Generales 2026

Más de 27 millones de peruanos elegirán cargos importantes para el Perú en las Elecciones Generales que se realizarán el Domingo 12 de abril de 2026 de 7 a. m. a 5 p. m.

¿Cómo saber mi local de votación?

Desde el pasado 25 de enero, la ONPE inició el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que usaron el aplicativo 'Elige tu Local de Votación', por lo tanto el lugar designado se puede consultar a través del mensaje que llegó a cada correo registrado.

Si quieres consultar los detalles sobre número de mesa en el que te toca votar y quiénes fueron los seleccionados que forman parte del equipo de miembros electorales, solo deberás ingresar tu DNI al siguiente LINK.

¿Qué pasa si no elegí mi local de votación?

En el caso de los individuos que no utilizaron la plataforma de 'Elige tu local de votación' para seleccionar la ubicación más cercana a sus domicilios, se les fijará automáticamente un local elegido por la ONPE, guiándose de la disponibilidad y el distrito registrado en el DNI.