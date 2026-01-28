0
Resultados sorteo de miembros de mesa: LINK oficial de la ONPE para saber si salí seleccionado

Este jueves 29 de enero, la ONPE realizará el sorteo público para el cargo de miembro de mesa de las Elecciones Generales 2026. Accede al enlace oficial.

Angie De La Cruz
¿Cómo saber si soy miembro de mesa? Te compartimos el LINK para consultar resultados de la ONPE.
¿Cómo saber si soy miembro de mesa? Te compartimos el LINK para consultar resultados de la ONPE. | Composición: Líbero/ONPE
Las Elecciones Generales 2026 generan gran expectativa en el país, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo público de miembros de mesa este jueves 29 de enero. Mediante este procedimiento se conocerán a los ciudadanos que serán miembros titulares y suplentes en las mesas de sufragio.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa? LINK de la ONPE

Para conocer si serás miembro de mesa para la jornada electoral del 12 de abril de 2026, solo debes ingresar a la página oficial de la ONPE, mediante su enlace oficial onpe.gob.pe y a través de los canales oficiales. Asimismo, la relación se publicará en los locales de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional.

ONPE

Este 29 de enero se publicarán los resultados del sorteo de miembros de mesa.

Cabe señalar que en los resultados del sorteo público de la ONPE se determinarán quiénes serán los tres miembros titulares y los seis suplentes por cada mesa. Los ciudadanos elegidos deberán participar de la organización y en el día de las elecciones que se desarrollarán en el mes de abril.

Los miembros de mesa seleccionados tendrán la responsabilidad de instalar la mesa de sufragio, verificar la identidad de los electores mediante el DNI, entregar las cédulas de votación, orientar a los ciudadanos durante el acto de voto y velar por el orden y la transparencia en el local asignado.

Durante el proceso de selección para el sorteo de los miembros de mesa se priorizó a ciudadanos con determinado nivel de instrucción, que no presenten alguna discapacidad y que no hayan desempeñado recientemente el cargo de miembro de mesa en dos o más elecciones anteriores, para priorizar la participación de otras personas.

Por otro lado, quienes quedaron exoneradas en esta fase son los candidatos y personeros de organizaciones políticas, funcionarios o empleados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ONPE y Reniec, integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional u otros cuerpos del Estado que participen directamente en labores del proceso electoral, entre otros.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

