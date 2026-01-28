Corte de agua este 29 y 30 de enero: distritos no tendrán servicio por hasta 12 horas consecutivas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que se realizará un corte del servicio de agua potable para este 29 y 30 de enero. La suspensión del servicio afectará a diversos distritos, por lo que será importante conocer los horarios específicos, para que los vecinos tomen sus previsiones y almacenen agua con anticipación.

Corte de agua en Ate este 29 y 30 de enero

El jueves 29 y viernes 30 de enero, no habrá servicio de agua potable en el sector 150 de Ate. El corte se realizará en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., por lo que los vecinos deberán tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

29 de enero: A.H. Huaycán zona Z, UCV 236B - 233E, Ampliación Santa Rosa

30 de enero: A.H. Huaycán zona G, zona K, zona I, zona J Franja Comercial, Huaycán zona R, R-H3, UCV 206D, R-D 8.9, Huaycan zona R, R- P4, 205F, 12 de Agosto, CR-292, Huaycán zona V-X, R-D 8.9, UCV Talleres, 30 de Abril, R-H2, 158C, sector II, Huaycán zona M.

Jesús María sin agua el jueves 29 de enero

Sedapal realizará trabajos de ejecución de empalme de tubería en el sector 25 de Jesús María, este 29 de enero, por lo que realizará corte de agua, en un horario establecido de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Agrupación Angamos, Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Talara, Jr. Llogue Yupanqui, Av. General Santa Cruz, Jr. Huáscar, Av. Javier Mariátegui, Av. Mello Franco.

Sedapal programa corte de agua en Carabayllo

Desde las 12:00 m. a 8:00 p. m., el sector 357 de Carabayllo no contará con el servicio de agua potable este jueves 29 de enero. Sedapal informó que las zonas afectadas serán:

A.H. La Flor II etapa, A.H. La Cruz Milagrosa, A.H. La Rivera, A.H. Los Álamos, A.H. Manuel Scorza, A.H. Micaela Bastidas, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Nueva Estrella, A.H. Porras Barrenechea, A.H. EI Progreso Ampl. zona 1, A.H. El Progreso I sector, A.H. Santa Ana, A.H. Villa Esperanza, A.H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12.

A.H. Villa Esperanza Ampl. comité vecinal N.° 1, A.H. Villa Polvorín III, A.H. Villa Progreso, A.H. Vista Alegre, Asoc. Sol de Caudivilla, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga, PJ. El Dorado, PJ. El Polvorín, PJ. La Flor, PJ. Nueva América, PJ. Porras Barrenechea, PJ. El Progreso 1er sector, PJ. Villa Esperanza.

La Molina no tendrá agua este 29 y 30 de enero

Este jueves 29 de enero, el sector 197 del distrito La Molina no contará con el servicio de agua potable, puesto que Sedapal programó trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte es de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

Urb. Musa 3ra etapa.

Cuadrante: Coop. Viv. Musa, 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa; Asoc. Piedra Viva; Urb. Sol de La Molina III etapa; Asoc. Los Arbolitos.

El viernes 30 de enero, el corte de agua en La Molina está programado desde la 1:00 p. m. a 11:50 p. m. Conoce las zonas que serán afectadas:

Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Asoc. Cascajal, Urb. El Valle, Portada del Sol I etapa, Cobertura R-8E.

Sedapal realizará corte de agua este 29 y 30 de enero.

Corte de agua en San Miguel este viernes 30 de enero

El sector 44 de San Miguel no tendrá agua potable, debido a los trabajos de empalme que programó Sedapal. El horario de corte será por 12 horas, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

A.H. Maranga Urb. Maranga 3era, 4ta y 7ma etapa Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina

Sedapal realizará corte de agua en La Victoria el 30 de enero

Este viernes 30 de enero, Sedapal llevará a cabo trabajos de empalme en el sector 17 de La Victoria, por lo que los vecinos de diversas zonas no contarán con el servicio de agua potable, desde las 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías

Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas.

Corte de agua en Comas este 30 de enero

El sector 343 de Comas no tendrá agua potable este viernes 30 de enero. El horario de corte en las zonas será desde las 12:00 m. a 8:00 p. m., por lo que los vecinos deberán tomar sus precauciones.