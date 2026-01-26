0
Corte de agua en distritos de Lima este 27 y 28 de enero: Sedapal confirma horarios y zonas

Diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable hasta por dos días consecutivos. Conoce si tu domicilio se verá afectado por la medida.

Angie De La Cruz
Conoce los distritos afectados por el corte de agua de este 27 y 28 de enero.
Conoce los distritos afectados por el corte de agua de este 27 y 28 de enero.
Sedapal informó que este martes 27 y miércoles 28 de enero se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima y Callao, debido a trabajos de mantenimiento. Por ello, te compartimos las zonas afectadas y horarios de esta medida con la finalidad de tomar precauciones.

Corte de agua en Carabayllo este 27 de enero

Debido a trabajos de limpieza de reservorio, el sector 351 en Carabayllo sufrirá corte de agua este martes 27 de enero. El horario de suspensión del servicio es de 12:00 m. a 8:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

  • A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales, Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo, Asoc. Viv. Los Angeles del Naranjal, Asoc. Viv. Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Urb. Bello Horizonte.
  • A.H. Belén, A.H. Bello Horizonte !I y III etapa, A.H. Las Casuarinas, A.H. Las Lomas de San Felipe, A.H. 1° de Noviembre Ampliación, A.H. 1° de Noviembre, A.H. La Primavera, A.H. Vista Hermosa, Asoc. de Viv. Los Ángeles del Naranjal.

Sedapal cortará agua en Lurigancho por 2 días

Este martes 27 de enero, Sedapal realizará labores de limpieza de reservorio en el sector 130 de Lurigancho, en un horario de 12:00 m. a 11:50 p. m. ¡A tomar precauciones!

  • Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Pro. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC, Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla.

Por 12 horas, los vecinos del sector 132 no contarán con el servicio de agua potable. El horario de corte para este miércoles 28 de enero es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

  • Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna, A.H. Violeta Correa de Belaúnde, A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B.
corte de agua

Distritos de Lima sufrirán corte de agua este 27 y 28 de enero.

San Antonio de Huarochirí sin agua este 27 y 28 de enero

Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., los vecinos del sector 133 del distrito de San Antonio de Huarochirí, no contarán con el servicio de agua potable este martes 27 de enero.

  • Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC, A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, Agru. Señor de Huanca-ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla--ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres.

Este miércoles 28 de enero, no habrá agua en el sector 131 de San Antonio de Huarochirí. Sedapal programó trabajos de limpieza de reservorio, por lo que se suspenderá el servicio, en un horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

  • Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08- ECNC Cuadrante: A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC, Av. 16 de Mayo, Av. Basilio Auqui N°2

Corte de agua en Comas este 27 y 28 de enero

Este martes 27 de enero, el sector 346 de Comas no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido por Sedapal, desde las 12:00 m. a 8:00 p. m.

  • A.H. San Juan Bautista, APV. Cabo Linares Rojas, U. Pop. Ciudad de Lima, Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa, Urb. El Álamo, Urb. El Pinar Parcela C - II etapa, Urb. El Pinar.

El sector 346 de Comas sufrirá corte de agua este miércoles 28 de enero, debido a trabajos de limpieza de reservorio, en un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

  • Urb. Industrial Pro, Urb. El Pinar, Urb. Pro 7ma y 9na etapa, Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa, Urb. Pro Industrial 6to sector, Urb. Pro Lima 3rá etapa, Urb. Pueblo de Infantas.
  • A.H. Francisco Bolognesi, A.H. Los Claveles de Pro, A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial, Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro, Asoc. Prop. Condominio Gena, Urb. El Alamo, Urb. Ex Fundo Chacra Cerro, Urb. Los Huertos de Pro.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

