¿Se reconciliaron? Ana Siucho presume tierno momento con Edison Flores en la Noche Crema

En junio del 2025, Edison Flores informó sobre su separación con Ana Siucho, sorprendiendo a propios y extraños con la noticia. Sin embargo, en la Noche Crema 2026, realizada el último sábado 24 de enero, la pareja coincidió en el evento del club Universitario de Deportes, encendiendo las alarmas de una posible reconciliación.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ana Siucho compartió diversas fotografías de su aún esposo con sus menores hijas. En las historias se logra ver que el jugador merengue posa feliz a lado de sus pequeñas, quienes lo acompañaron en su presentación en el estadio Monumental.

Asimismo, se aprecia que ella está dentro del campo, lugar donde solo pueden transitar personas autorizadas, como familiares del cuadro crema o invitados. Tras la difusión de estas imágenes, se especula que posiblemente la pareja se esté dando otra oportunidad en su matrimonio.

Edison Flores y Ana Siucho se reencuentran en presentación de Universitario de Deportes.

Cabe recordar que desde que se anunció la separación entre Ana Siucho y Edison Flores, ambos han sido vinculados con otras personas. En el caso de la empresaria peruana, se la relacionó con el empresario Elías Brito; sin embargo, negaron que tengan una relación sentimental, precisando que solo son amigos.

Por otro lado, el popular 'Orejitas' Flores fue visto a la lado de una joven llamada, Antonella Martorell, en una salida nocturna y reunión con amigos. Además, se supo que la joven tacneña también asistió a la Noche Crema 2026 y compartió sus fotografías mediante su cuenta de Instagram.