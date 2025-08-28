Ana Siucho manda fuerte mensaje tras recientes declaraciones de Edison Flores sobre separación: "Ojalá..."

En los últimos partidos de Universitario de Deportes, Edison Flores no ha mostrado un buen desempeño, por lo que ha sido blanco de duras críticas. En medio de este contexto, el volante peruano dio algunas explicaciones en el podcast de YouTube, 'Doble Punta', señalando que atraviesa un momento complicado debido al fin de su matrimonio con Ana Siucho.

Si bien el jugador crema no mencionó directamente a su aún esposa, señaló que debido a los últimos acontecimientos de su vida personal está recibiendo ayuda profesional. En medio de esto, Ana Siucho no dudó en compartir un potente mensaje mediante su cuenta oficial de Instagram.

Ana Siucho y su mensaje tras declaraciones de Edison Flores

"Ojalá, de septiembre a diciembre, la vida sea más bonita" fue el mensaje que compartió la aún esposa del volante de Universitario, luego de que el futbolista diera más detalles sobre su separación, que como se recuerda, fue anunciada únicamente por Flores, el pasado 29 de junio en un comunicado.

Ana Siucho y su mensaje tras declaraciones de Edison Flores en podcast. | Imagen: Instagram

Edison Flores rompe su silencio sobre separación con Ana Siucho

"Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz.", mencionó Edison Flores ante su actual desempeño en las canchas.

"Con ayuda externa. Pero ahora me siento bien, siento que estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo salir de este momento… La mente sobrepiensa muchas cosas. A veces te juega bien y te juega mal. Me ha pasado de las dos", agregó.