Martín Távara y su novia celebraron el baby shower de su primera hija: así fue la lujosa fiesta

Luego que Sporting Cristal empatara 2-2 ante UTC en el estadio Alberto Gallardo, el mediocampista, Martín Távara, se dirigió al baby shower de su primera hija con su novia, Daniela Nicole. La pareja 'tiró la casa por la ventana' en esta celebración del reciente fin de semana, que contó con una hermosa decoración y con la presencia de jugadores de 'La Fuerza Ganadora'.

En las imágenes compartidas por redes sociales, se observa que el '25' del equipo cervecero se encuentra muy feliz de convertirse en padre por segunda vez. Su pequeña hija se llamará Valentina y junto a su actual novia, organizaron una celebración con la tonalidad rosa y animales de la selva.

Martín Távara y su novia celebraron el baby shower de su hija

Mediante historias de Instagram, se dio a conocer que diversos jugadores de Sporting Cristal asistieron a esta lujosa fiesta, realizada en un espacio campestre, este último sábado 23 de agosto.

En las fotografías y videos compartidos, se observó a los futbolistas, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo, Renato Solis y sus esposas; Alessandra Cordero, Jacqueline Palomina y Brenda Morales, respectivamente.

Jugadores de Sporting Cristal y sus parejas asistieron al baby shower. | Imagen: Instagram

La fiesta contó con una exclusiva decoración de tonalidades pasteles, mesas y sillas vestidas de blanco, centro de mesas con rosas rosadas. Además, varios invitados se animaron a tomarse fotografías en la Máquina de Cabina de Fotos 360 con cámara giratoria.