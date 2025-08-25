- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Lanús vs. River Plate
- Banco de la Nación
Martín Távara y su novia celebraron el baby shower de su primera hija: así fue la lujosa fiesta
El mediocampista de Sporting Cristal y su novia festejaron el baby shower de su hija en una exclusiva fiesta. Jugadores del cuadro celeste fueron invitados.
Luego que Sporting Cristal empatara 2-2 ante UTC en el estadio Alberto Gallardo, el mediocampista, Martín Távara, se dirigió al baby shower de su primera hija con su novia, Daniela Nicole. La pareja 'tiró la casa por la ventana' en esta celebración del reciente fin de semana, que contó con una hermosa decoración y con la presencia de jugadores de 'La Fuerza Ganadora'.
En las imágenes compartidas por redes sociales, se observa que el '25' del equipo cervecero se encuentra muy feliz de convertirse en padre por segunda vez. Su pequeña hija se llamará Valentina y junto a su actual novia, organizaron una celebración con la tonalidad rosa y animales de la selva.
Martín Távara y su novia celebraron el baby shower de su hija
Mediante historias de Instagram, se dio a conocer que diversos jugadores de Sporting Cristal asistieron a esta lujosa fiesta, realizada en un espacio campestre, este último sábado 23 de agosto.
En las fotografías y videos compartidos, se observó a los futbolistas, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo, Renato Solis y sus esposas; Alessandra Cordero, Jacqueline Palomina y Brenda Morales, respectivamente.Jugadores de Sporting Cristal y sus parejas asistieron al baby shower. | Imagen: Instagram
La fiesta contó con una exclusiva decoración de tonalidades pasteles, mesas y sillas vestidas de blanco, centro de mesas con rosas rosadas. Además, varios invitados se animaron a tomarse fotografías en la Máquina de Cabina de Fotos 360 con cámara giratoria.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90