Universitario de Deportes tiene la intención de poder destacar en la nueva temporada, por lo que debe mantener a sus principales figuras. Una de sus medidas fue rechazar una importante oferta de la MLS por César Inga, por lo que seguirá en el plantel para este 2026. Tras ello, se conoció la inesperada reacción del jugador luego que se cayera su fichaje.

En los últimos días se conoció que el Kansas City de la MLS tenía el interés de poder contar con los servicios de César Inga y ya había presentado una oferta por el jugador. No obstante, la dirección deportiva crema decidió rechazar la propuesta a pedido de Javier Rabanal, quien lo considera un jugador clave en su esquema.

César Inga y su fuerte reacción tras conocer que Universitario rechazó oferta de la MLS

En ese contexto, Narciso Algamis, representante del jugador, sorprendió al revelar la reacción del defensa tras conocer que no podrá dar el salto al extranjero. Según indicó, en un diálogo con el programa 'Nada Que No Sepa', Inga se encuentra sumamente afectado por no haber podido concretar su salida.

Video: Nada Que No Sepa

"No te puedo decir exactamente como está porque anda entrenando, no me puedo juntar con él. Estuvimos hablando por teléfono, pero yo lo sentí bien golpeado y ahora hay que trabajar con él para que este bien y rinda. A veces el club dice que no va a cortarle las alas al jugador, sin embargo no lo quieren vender y no es que se iba gratis. Estas cosas no se dan todos los días", mencionó el agente del jugador.

Del mismo modo, Algamis manifestó su malestar por la decisión de Universitario de no permitir la salida del jugador, señalando que no siempre se presentan ofertas de este tipo.

Además, destacó que existen varios clubes interesados en César Inga, pero recalcó que no tiene sentido continuar con las negociaciones si el club rechaza la propuesta. "Hay varios intereses, pero ¿para qué vamos a seguir trabajando si el club no lo quiere vender?", indicó.

Javier Rabanal se pronunció sobre la oferta de César Inga

Tras la salida de las inmediaciones de Campo Mar 'U', el técnico Javier Rabanal señaló que pidió la permanencia de César Inga en su plantel para la nueva temporada, ya que lo considera fundamental por sus características.

"Se está hablando de que Inga tiene una oferta (de la MLS), pero para mí es un jugador fundamental y mi intención es que se quede. Que haga un buen año. Si después tiene ofertas, que la pueda aprovechar, pero luego de un año con nosotros. Tiene características de lo que yo estoy buscando en varias posiciones", indicó el estratega español para las cámaras de Canal N.

Valor de mercado de César Inga

Tras su notable temporada, César Inga no solo se ganó el cariño de los hinchas, sino que también aumentó considerablemente su valor en el mercado de fichajes. De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el polifuncional defensa está cotizado en 1,5 millones de euros.