¡Atención! DT de Universitario anunció el futuro de César Inga tras oferta de la MLS: "Se..."

Uno de los altos valores que tiene Universitario en su plantel es César Inga. El jugador de 23 años se consolidó en el cuadro crema, ganándose un lugar en equipo ideal. Por ello, el ex ADT despertó el interés de diversos equipos internacionales.

En los últimos días, Mauricio Loret de Mola informó que Kansas City de la MLS lanzó una importante oferta a Universitario para comprar el pase de César Inga. Esto desató la preocupación de los hinchas cremas.

El entrenador de la 'U', Javier Rabanal, salió al frente para asegurar que César Inga no está en la venta. El DT puntualizó que el jugador es importante y lo tiene en sus planes.

"Se está hablando de que Inga tiene una oferta (de la MLS), pero para mí es un jugador fundamental y mi intención es que se quede", señaló Rabanal a Canal N.

Luego, el DT estudiantil explicó que su intención es que César Inga se pueda consolidar en Universitario para que, en un futuro no muy lejano, sea vendido a un destacado club.

"Que haga un buen año. Si después tiene ofertas, que la pueda aprovechar, pero luego de un año con nosotros. Tiene características de lo que yo estoy buscando en varias posiciones", puntualizó.