PELIGRO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: DHS busca acceso a base de datos de manutención infantil y genera ALARMA

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está intentando obtener acceso a una base de datos federal utilizada para apoyar el cobro de pagos de manutención infantil, lo que ha generado inquietud entre funcionarios actuales y antiguos del Gobierno. La preocupación radica en que esa información podría utilizarse para control migratorio y para localizar a inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

Los datos se encuentran almacenados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y contienen información sobre personas que pagan manutención infantil, además de registros laborales de un universo mucho más amplio de trabajadores. Según fuentes citadas por CNN, el intento del DHS sería una medida sin precedentes y podría afectar la confianza en un programa federal clave.

La base de datos que preocupa a expertos

Entre los registros que el DHS busca consultar se encuentra el Directorio Nacional de Nuevos Empleados, una base de datos que reúne información laboral de trabajadores en todo el país. Aunque su objetivo principal es ayudar a las autoridades a recaudar pagos de manutención infantil, también contiene información de millones de personas que no están involucradas en casos de este tipo.

Expertos advierten que si el DHS obtiene acceso al sistema, los datos de trabajadores estadounidenses podrían quedar expuestos, lo que ampliaría significativamente el alcance de las herramientas utilizadas en políticas migratorias.

Temores por el uso de datos en control migratorio

Aunque el estatus migratorio no aparece de forma directa dentro de la información recopilada en estas bases de datos, algunos especialistas advierten que podría inferirse indirectamente mediante ciertos datos, como la presencia o ausencia de un número de Seguridad Social.

Además, diversas fuentes señalaron que la solicitud del DHS podría violar la ley federal, la cual define quién puede acceder a este tipo de información y con qué fines. De acuerdo con exfuncionarios del HHS, el control migratorio no figura entre los usos autorizados.

Parte de una estrategia más amplia del gobierno

Este intento forma parte de una serie de esfuerzos impulsados por la administración de Donald Trump para utilizar datos almacenados en distintas agencias federales con el objetivo de localizar a inmigrantes indocumentados. Un caso similar ocurrió el año pasado, cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a compartir datos de contribuyentes con autoridades migratorias.

Sin embargo, un juez federal bloqueó ese intercambio de información al considerar que violaba las leyes de privacidad, aunque el Gobierno continúa apelando la decisión. Por ahora, no está claro si el DHS acceso a base de datos de manutención infantil llegará a concretarse, pero la propuesta ya generó un intenso debate sobre privacidad, uso de datos federales y el alcance de las políticas migratorias en Estados Unidos.