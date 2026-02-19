- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia CURSOS de inglés en línea GRATIS para este 2026 y así puedes postular
El Departamento de Estado de EE. UU., mediante sus programas educativos, ha impulsado cursos gratuitos en línea de inglés enfocados en docentes y estudiantes.
¡Aviso importante! Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. (DHS) impactó a toda la comunidad inmigrante y residentes al implementar cursos en línea de inglés sin costo alguno, destinados a docentes y estudiantes en el país americano. ¿Cómo postular al beneficio? AQUÍ más información.
DHS anuncia cursos de inglés en línea GRATIS para este 2026 y así puedes postular
La embajada de Estados Unidos en República Dominicana señaló, a través de su cuenta oficial de 'X', que estas capacitaciones, confirmadas por DHS, ofrecen acceso a recursos de alta calidad, con la finalidad de mejorar las competencias lingüísticas y abrir nuevas oportunidades para los extranjeros, tanto académicas como profesionales en el país americano.
DHS ha confirmado cursos de inglés en línea gratuitos para este 2026.
Al respecto, es importante saber que los MOOCs (Massive Open Online Courses) representan una valiosa opción de capacitación profesional para docentes y estudiantes de inglés, quienes pueden acceder a estos cursos de forma gratuita y desde la comodidad de su hogar.
Asimismo, todos los interesados necesitan tomar en cuenta este interesante dato para inscribirse: visitar el sitio web https://openenglishprograms.org/MOOC. y seguir todos los pasos.
Cabe resaltar que, en la actualidad, el Departamento de Estado ofrece MOOCs específicos tanto para educadores como para alumnos, brindando así una amplia gama de recursos educativos y mejores oportunidades.
Fechas clave y oportunidades que no puedes dejar pasar
Existen diversas opciones de cursos en línea para la formación docente y el aprendizaje del inglés con fines profesionales:
- Para los educadores, se ofrecen MOOCs facilitados que abarcan temas como el uso de la tecnología educativa y la creación de cursos en línea. Las inscripciones para el curso "Professional Development for Teacher Trainers" de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) están abiertas desde el 22 de diciembre hasta el 23 de febrero, con una duración del 26 de enero al 2 de marzo.
- Para los estudiantes, se ofrecen MOOCs autoguiados de inglés orientados a profesionales, que incluyen cursos como "Inglés para Profesionales del Turismo" y "Inglés para Negocios y Emprendimiento". Los ciclos de cursos para 2026 empezaron el 5 de enero y se extienden hasta el 28 de diciembre, con fechas de inscripción específicas para cada ciclo. Esta es una gran oportunidad para aquellos que buscan mejorar su dominio del inglés en contextos profesionales.
