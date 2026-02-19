¡Aviso importante! Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. (DHS) impactó a toda la comunidad inmigrante y residentes al implementar cursos en línea de inglés sin costo alguno, destinados a docentes y estudiantes en el país americano. ¿Cómo postular al beneficio? AQUÍ más información.

DHS anuncia cursos de inglés en línea GRATIS para este 2026 y así puedes postular

La embajada de Estados Unidos en República Dominicana señaló, a través de su cuenta oficial de 'X', que estas capacitaciones, confirmadas por DHS, ofrecen acceso a recursos de alta calidad, con la finalidad de mejorar las competencias lingüísticas y abrir nuevas oportunidades para los extranjeros, tanto académicas como profesionales en el país americano.

DHS ha confirmado cursos de inglés en línea gratuitos para este 2026.

Al respecto, es importante saber que los MOOCs (Massive Open Online Courses) representan una valiosa opción de capacitación profesional para docentes y estudiantes de inglés, quienes pueden acceder a estos cursos de forma gratuita y desde la comodidad de su hogar.

Asimismo, todos los interesados necesitan tomar en cuenta este interesante dato para inscribirse: visitar el sitio web https://openenglishprograms.org/MOOC. y seguir todos los pasos.

Cabe resaltar que, en la actualidad, el Departamento de Estado ofrece MOOCs específicos tanto para educadores como para alumnos, brindando así una amplia gama de recursos educativos y mejores oportunidades.

Fechas clave y oportunidades que no puedes dejar pasar

Existen diversas opciones de cursos en línea para la formación docente y el aprendizaje del inglés con fines profesionales: