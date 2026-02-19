ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU. que buscan asistencia legal desesperadamente: CUIDADO con estos "abogados de inmigración"

Los inmigrantes que buscan asistencia con sus trámites legales están siendo blanco de estafadores que se hacen pasar por abogados de inmigración. Expertos advierten que el aumento de fraudes coincide con un mayor uso de inteligencia artificial para generar documentos falsos que aparentan ser oficiales. La AARP alerta que las comunidades inmigrantes vulnerables son las más afectadas y ofrece recursos para quienes podrían ser víctimas.

Los estafadores apuntan a inmigrantes que necesitan asistencia con su estatus legal.

Cuidado: delincuentes se hacen pasar por abogados de inmigración para estafar a inmigrantes en EE. UU.

El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) informó que "ha recibido más de una docena de reportes a nivel nacional de personas que se hacen pasar por abogados de inmigración afiliados a la ABA". Según la AARP, el aumento de casos se relaciona con "acciones de cumplimiento en aumento y con actores malintencionados que buscan aprovecharse de las comunidades inmigrantes que buscan desesperadamente asistencia legal".

Amy Nofziger, directora senior de apoyo a víctimas en la Red contra el Fraude de AARP, señaló que recientemente la línea de ayuda 877-908-3360 recibió llamadas de inmigrantes que fueron estafados. En uno de los casos, personas que se hacían pasar por expertos legales lograron robar $10,000. Nofziger advierte: "Si alguien que conoces en redes sociales te ofrece solucionar tus problemas de inmigración a cambio de dinero, se trata de una estafa".

Señales de alerta: identifica estafas de inmigración a tiempo

Los expertos recomiendan estar atentos a estas señales:

Urgencia exagerada : Si un supuesto abogado o funcionario exige acción inmediata o pagos urgentes, desconfía.

: Si un supuesto abogado o funcionario exige acción inmediata o pagos urgentes, desconfía. Pagos completos por adelantado : Los abogados legítimos pueden pedir un anticipo, pero los honorarios suelen cobrarse en fases del caso.

: Los abogados legítimos pueden pedir un anticipo, pero los honorarios suelen cobrarse en fases del caso. Métodos de pago no tradicionales : Evita pagos con criptomonedas, tarjetas de regalo o aplicaciones como PayPal, Venmo o Zelle. Los pagos legales suelen realizarse mediante cheque o tarjeta de crédito.

: Evita pagos con criptomonedas, tarjetas de regalo o aplicaciones como PayPal, Venmo o Zelle. Los pagos legales suelen realizarse mediante cheque o tarjeta de crédito. Promesas poco realistas: Un abogado confiable revisará tu caso antes de ofrecer soluciones. Leticia Leal, abogada supervisora clínica de la Universidad de Houston, advierte: "Desconfía de quienes hacen que el proceso complicado parezca fácil".

¿Qué hacer si eres víctima de un fraude de inmigración?

Si sufres una estafa, repórtala a la policía local y al Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3) del FBI. Moulton reconoce que las comunidades inmigrantes pueden enfrentar barreras al denunciar. AARP también sugiere contactar a un abogado legítimo y/o a la Red contra el Fraude de AARP para recibir apoyo y asesoría gratuita.

La prevención y la información son claves: verificar credenciales, desconfiar de promesas rápidas y de pagos sospechosos, y usar recursos confiables puede evitar que miles de inmigrantes se conviertan en víctimas de fraudes legales.