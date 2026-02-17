ALERTA, inmigrantes, ICE GANA TERRENO: el mapa de la colaboración policial con la agencia federal cambia drásticamente en EE. UU.

La cooperación entre los cuerpos policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha disparado en Estados Unidos, transformando la manera en que las fuerzas de seguridad actúan contra personas indocumentadas. Un nuevo análisis revela un crecimiento sin precedentes de estos acuerdos, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles y comunidades inmigrantes.

La sección 287(g) de 1996 permite que policías estatales y locales ejerzan funciones de agentes migratorios federales.

Aumentan los acuerdos entre policías locales y el ICE en Estados Unidos

Los convenios que permiten a los agentes municipales apoyar las labores migratorias de ICE se han multiplicado rápidamente. Datos revisados por EL PAÍS muestran que, a finales de enero, 1.168 departamentos policiales contaban con agentes inscritos para colaborar con ICE, frente a los apenas 135 que participaban bajo la administración de Joe Biden y los 150 al finalizar el primer mandato de Donald Trump.

Además, cifras oficiales de ICE indican que, hasta el 13 de febrero de 2026, se habían firmado 1.415 memorandos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 40 estados, y que casi 150 nuevas agencias se sumaron al programa durante las primeras semanas de 2026.

Esta normativa, vigente desde 1996, permite delegar funciones federales migratorias a policías estatales y locales, habilitándolos para identificar, detener y transferir a personas por sospechas de estatus migratorio irregular. ICE argumenta que esto "mejora la seguridad de las comunidades del país" y contribuye a "proteger la patria" al detener a extranjeros que, según la agencia, representan un riesgo para la seguridad y el cumplimiento de la ley.

¿Cuáles son las consecuencias para las comunidades inmigrantes?

La modalidad más controvertida del programa, el llamado Task Force Model, otorga a policías locales potestades migratorias incluso durante patrullajes rutinarios. Este modelo fue eliminado en 2012 tras denuncias de perfilamiento racial, pero fue reintroducido en 2025 con incentivos financieros. ICE ha ofrecido cubrir la capacitación, hasta 7.500 dólares por agente entrenado y hasta 100.000 dólares para vehículos y horas extra.

Organizaciones como FWD.us alertan sobre una inyección masiva de fondos federales, y estiman que las agencias locales podrían recibir entre 1.400 y 2.000 millones de dólares este año por su participación, una suma que, según el grupo, "eclipsaría todos los demás fondos federales destinados a las fuerzas del orden locales".

Sin embargo, exfuncionarios de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que esta expansión, junto con una menor supervisión interna, podría suponer "una amenaza a los derechos civiles en todo el país".

Los críticos también señalan que permitir que oficiales locales realicen detenciones por sospechas de estatus migratorio, incluso cuando no hay delito penal, puede erosionar la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía, y reducir la disposición de las personas a reportar delitos o a colaborar con investigaciones.