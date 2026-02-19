EE. UU.: estos son los ESTADOS que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos.

¡Mucha atención! Recientemente, se ha puesto en debate la efectividad de los operativos migratorios en diversas áreas de EE. UU. Estados con una significativa población latina, no han podido evitar colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las fuerzas policiales locales han influido de manera notable en la vida diaria de los residentes. ¿Cómo ello perjudica a los inmigrantes?

EE. UU.: los estados que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos

Según lo expuesto por Univisión, la consolidación de estos acuerdos entre los estados y las entidades ha expandido la efectividad de los operativos migratorios en varias zonas de la nación de Donald Trump.

EE. UU.: los estados que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos.

Los últimos datos señalan que Florida lidera la lista de estados con mayor cantidad de agencias colaboradoras con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sumando 342 entidades. Luego, figura Texas con 301, Tennessee con 63, Pennsylvania con 60 y Alabama con 51.

En tanto, por el otro lado de la moneda, Nueva York cuenta con 14 agencias activas, mientras que California no reporta ninguna agencia local trabajando en conjunto con ICE. Esta distribución revela las áreas con mayor coordinación entre las autoridades locales y federales en la ejecución de operativos migratorios. ¡A tener cuidado!

¿Por qué se están llevando a cabo estos operativos en todo EE. UU.?

Bajo este contexto, es bueno saber que la aplicación de la ley migratoria se centra en la identificación, captura y remoción de extranjeros considerados "removibles", priorizando a aquellos que no cuentan con estatus legal o que han sobrepasado el tiempo de estancia permitido.

ICE ha mantenido un enfoque histórico en la seguridad pública, dirigiendo sus esfuerzos hacia individuos con antecedentes penales, miembros de pandillas y aquellos que representan un riesgo para la seguridad nacional.