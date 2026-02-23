Donald Trump dará el discurso del Estado de la Unión 2026: fecha, hora, dónde ver y lo que hay que saber

El presidente Donald Trump se prepara para presentar su discurso del Estado de la Unión 2026 en un momento de alta tensión política en Washington. Con debates sobre inmigración, reformas en la aplicación de la ley y un trasfondo de investigaciones judiciales, el discurso promete ser uno de los más observados de su segundo mandato. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre la fecha, la hora, la transmisión y las controversias en torno al evento.

¿Cuál es la fecha y hora del Estado de la Unión 2026?

El discurso se llevará a cabo el martes 24 de febrero de 2026 en el Capitolio, en Washington D.C., ante una sesión conjunta del Congreso. La intervención comenzará a las 9:00 p. m., hora del este, y se espera que dure aproximadamente dos horas, concluyendo cerca de las 11:00 p. m.

Estado de la Unión 2026: ¿dónde ver el discurso de Donald Trump?

El Estado de la Unión 2026 será transmitido por cadenas nacionales de televisión como ABC, NBC, CBS, Fox News, NPR y PBS. Además, el evento estará disponible a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que permitirá a los espectadores seguirlo en tiempo real desde cualquier dispositivo.

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

El discurso del Estado de la Unión es un mandato constitucional establecido en el Artículo II, Sección 3, que obliga al presidente a informar al Congreso sobre la situación del país y a presentar sus prioridades legislativas. Aunque hoy es un evento televisado en horario estelar, originalmente se trataba de un informe escrito enviado al Capitolio. Con el tiempo, se convirtió en una intervención pública ante el Congreso, combinando tradición institucional y cobertura mediática.

Boicot al discurso del Estado de la Unión 2026

Varios legisladores demócratas han anunciado que no asistirán al discurso de Donald Trump. En su lugar, participarán en un mitin alternativo llamado "Estado de Unión del Pueblo", programado para las 8:30 p. m., hora del este, en el National Mall.

El evento, organizado por grupos progresistas como MoveOn y MeidasTouch, busca criticar las políticas migratorias y la conducta del presidente. Mientras tanto, los republicanos defienden la relevancia institucional del Estado de la Unión y señalan que se trata de una obligación constitucional que no puede ser ignorada.