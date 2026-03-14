Barcelona vs Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver transmisión del partido

Este domingo 15 de marzo, Barcelona enfrenta a Sevilla en el estadio Spotify Camp Nou. El partido está programado para que inicie a partir de las 10.15 a. m. en el horario peruano y la transmisión la puedes seguir mediante el canal ESPN y la aplicación de streaming Disney+.

El Barça afronta una oportunidad de lujo para consolidar el primer lugar de LaLiga a falta de solo 10 fechas para el final del torneo. En la previa del partido, los blaugranas tienen 67 puntos contra los 66 del Real Madrid que goleó a Elche el último sábado.

Los blaugranas afrontan este partido clave sabiendo el resultado del Real Madrid. Por eso, el equipo de Hansi Flick encarará este enfrentamiento contra Sevilla con total responsabilidad, pero también sabiendo que a mitad de semana se juegan la clasificación a cuartos de final de la Champions League.

En definitiva, el técnico alemán que dirige al Barça, Flick, mandará un equipo casi titular, salvo algunos cambios. El tridente ofensivo estará conformado por Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

¿Y Sevilla cómo llega? El equipo andaluz que es dirigido por Matías Almeyda, busca dar el golpe en el Camp Nou y sumar tres puntos que los ayuden a escalar posiciones en la tabla de LaLiga. Ahora están comprometidos con el tema del descenso, pues apenas los separan 6 unidades.

Barcelona vs Sevilla: hora del partido

México: 9:15 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 a. m.

Venezuela, Bolivia: 11:15 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 12:15 p. m.

España: 4:15 p. m.

Barça vs Sevilla: alineaciones

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams.

Barcelona vs Sevilla: canal peruano

En Perú podrás ver la transmisión del partido del Barça - Sevilla mediante el canal ESPN. Además, también puedes seguir online por internet a través de la aplicación de streaming Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?

Estos son los principales canales para ver el partido de Barça - Sevilla:

Argentina: ESPN, Disney Plus Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 3, Disney Plus

Brasil: ESPN 2 Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play

México: Sky Sports, Sky+, izzi

España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Barcelona vs Sevilla: últimos resultados

Sevilla 4-1 Barcelona

Sevilla 1-4 Barcelona

Barcelona 5-1 Sevilla

Sevilla 1-2 Barcelona

Barcelona 1-0 Sevilla

Barcelona vs Sevilla: apuestas y pronóstico