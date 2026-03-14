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Barcelona vs Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver transmisión del partido

Barcelona recibe a Sevilla este domingo 15 de marzo por la fecha 28 de LaLiga. El duelo se jugará a partir de las 10:15 a. m. hora peruana.

Sandra Morales
Barcelona recibe a Sevilla en una nueva fecha de LaLiga española
Barcelona recibe a Sevilla en una nueva fecha de LaLiga española | FOTO: LIBERO
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Este domingo 15 de marzo, Barcelona enfrenta a Sevilla en el estadio Spotify Camp Nou. El partido está programado para que inicie a partir de las 10.15 a. m. en el horario peruano y la transmisión la puedes seguir mediante el canal ESPN y la aplicación de streaming Disney+.

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El Barça afronta una oportunidad de lujo para consolidar el primer lugar de LaLiga a falta de solo 10 fechas para el final del torneo. En la previa del partido, los blaugranas tienen 67 puntos contra los 66 del Real Madrid que goleó a Elche el último sábado.

Los blaugranas afrontan este partido clave sabiendo el resultado del Real Madrid. Por eso, el equipo de Hansi Flick encarará este enfrentamiento contra Sevilla con total responsabilidad, pero también sabiendo que a mitad de semana se juegan la clasificación a cuartos de final de la Champions League.

En definitiva, el técnico alemán que dirige al Barça, Flick, mandará un equipo casi titular, salvo algunos cambios. El tridente ofensivo estará conformado por Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

¿Y Sevilla cómo llega? El equipo andaluz que es dirigido por Matías Almeyda, busca dar el golpe en el Camp Nou y sumar tres puntos que los ayuden a escalar posiciones en la tabla de LaLiga. Ahora están comprometidos con el tema del descenso, pues apenas los separan 6 unidades.

Barcelona vs Sevilla: hora del partido

  • México: 9:15 a. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 a. m.
  • Venezuela, Bolivia: 11:15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 12:15 p. m.
  • España: 4:15 p. m.

Barça vs Sevilla: alineaciones

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams.

Barcelona vs Sevilla: canal peruano

En Perú podrás ver la transmisión del partido del Barça - Sevilla mediante el canal ESPN. Además, también puedes seguir online por internet a través de la aplicación de streaming Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?

Estos son los principales canales para ver el partido de Barça - Sevilla:

  • Argentina: ESPN, Disney Plus Premium
  • Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 3, Disney Plus
  • Brasil: ESPN 2 Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Barcelona vs Sevilla: últimos resultados

  • Sevilla 4-1 Barcelona
  • Sevilla 1-4 Barcelona
  • Barcelona 5-1 Sevilla
  • Sevilla 1-2 Barcelona
  • Barcelona 1-0 Sevilla

Barcelona vs Sevilla: apuestas y pronóstico

APUESTASBARCELONAXSEVILLA
BETSSON1.295.909.30
BETANO1.315.9011.00
1XBET1.316.769.70
COOLBET1.306.3010.00
DORADOBET1.336.009.00

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Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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