0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura
EN DIRECTO
Barcelona vs. Sevilla EN VIVO HOY en el Camp Nou
Raphinha anota doblete ante Sevilla en el Spotify Camp Nou. | Foto: Composición Líbero

¡Doblete! Raphinha aumenta la ventaja ante Sevilla y marca el 2-0 para el Barcelona

Una vez más, Raphinha vuelve a anotar desde los doce pasos y vence al arquero de Sevilla. Barcelona saca la ventaja en el partido y se afianza como líder de LaLiga.

Jasmin Huaman
Te puede interesar

  1. Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 3 por LaLiga