Raphinha anota doblete ante Sevilla en el Spotify Camp Nou. | Foto: Composición Líbero

¡Doblete! Raphinha aumenta la ventaja ante Sevilla y marca el 2-0 para el Barcelona

Una vez más, Raphinha vuelve a anotar desde los doce pasos y vence al arquero de Sevilla. Barcelona saca la ventaja en el partido y se afianza como líder de LaLiga.