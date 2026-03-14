¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla y dónde ver partido de LaLiga?
Conoce el día, hora y canal de transmisión del partido entre Barcelona vs Sevilla por la fecha 28 de LaLiga EA Sports.
Momento de vivir un partidazo de LaLiga entre Barcelona vs Sevilla en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos se verán cara a cara por la jornada 28 y tienen la necesidad de sumar tres puntos a como de lugar. Conoce cada uno de los detalles para no perderte este compromiso que cerrará el fin de semana para el gusto de los aficionados.
¿Cuándo juega Barcelona vs Sevilla?
El partido entre Barcelona vs Sevilla se juega este domingo 15 de marzo en el Spotify Camp Nou por la fecha 28 de LaLiga. Cada uno de los equipos tiene la obligación de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que no escatimarán en esfuerzos para los siguientes compromisos.
¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla?
El compromiso entre blaugranas y sevillistas inicia a partir de las 10.15 hora peruana (16.15 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 9.15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 10.15 horas
- Venezuela, Bolivia: 11.15 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 12.15 horas
- España: 16.15 horas
Barcelona y Sevilla afrontarán un atractivo encuentro. Foto: Barcelona.
¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Sevilla se verá EN VIVO y EN DIRECTO por el canal ESPN 3 para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming en las apps de Disney Plus y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Sevilla
- Argentina: ESPN, Disney Plus Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 3, Disney Plus
- Brasil: ESPN 2 Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
