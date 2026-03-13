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Real Madrid vs Elche por LaLiga EN VIVO: horarios, dónde ver, alineaciones y pronóstico

Real Madrid buscará hacer respetar su localía en el partido frente al Elche por la fecha 28 de LaLiga. El duelo se disputará en el mítico Estadio Bernabéu.

Jasmin Huaman
Real Madrid jugará ante Elche por la jornada 28 de LaLiga 2026.
Real Madrid jugará ante Elche por la jornada 28 de LaLiga 2026. | Foto: Composición Líbero
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El Real Madrid no se ha visto afectado por la ausencia de su figura Kylian Mbappé. Los merengues llegan tras una importante victoria ante Manchester City y ahora volverán a enfocarse en LaLiga 2026. El equipo de Álvaro Arbeloa recibirá al Elche en el Santiago Bernabéu y se podrá ver en todo el mundo en diferentes horarios. Estos son todos los detalle que debes conocer.

Real Madrid enfrenta en duelo clave a Elche

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche, canal y dónde ver transmisión del partido?

Posibles alineaciones Real Madrid vs Elche

  • Real Madrid: Courtois; Fran García, Huijsen/Rüdiger, Asencio, Carvajal/Trent; Tchouameni/Pitarch, Camavinga, Valverde, Güler; Vinicius, Gonzalo.
  • Elche: Dituro; Valera, Pétrot/Bigas, Affengruber, Chust, Josan/Tete Morente, Aguado, Febas, Neto/Diangana, André da Silva, Álvaro Rodríguez/Rafa Mir.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche por LaLiga?

En todos los países de Latinoamérica, la transmisión del partido entre Real Madrid y Elche se podrá ver a través de la señal de ESPN y también Disney Plus. En cuanto a México, este duelo se sintonizará por Sky Sports y en España por Movistar y LaLiga TV Bar.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Elche?

En Perú, el juego entre Real Madrid vs Elche iniciará a las 15.00 horas. A continuación, revisa todos los horarios de diferentes países.

  • México: 2:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.
Real Madrid recibirá al Elche en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid recibirá al Elche en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Elche : apuestas y pronóstico

CuotaReal MadridEmpateElche
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bet3651.335.507.50
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Historial de partidos entre Real Madrid vs. Elche

De los últimos partidos entre ambos, Real Madrid tiene la ventaja, sin importar la localía. Eso sí, el último encuentro entre los dos equipos, repartieron puntos.

  • Elche (2) - Real Madrid (2)
  • Real Madrid (4) - Elche (0)
  • Elche (0) - Real Madrid (3)
  • Real Madrid (2) - Elche (2)
  • Elche (1) - Real Madrid (2)

Cómo llegan Real Madrid vs Elche

Las posiciones en la tabla reflejan la clara ventaja entre el Real Madrid y Elche; uno está luchando por el campeonato, mientras que los visitantes buscan no perder la categoría. En LaLiga, los merengues llegan tras conseguir una importante victoria ante Celta de Vigo de visita, mientras que Elche perdió frente a Villarreal.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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