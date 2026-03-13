- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche, canal y dónde ver transmisión del partido?
Hora confirmada y canal de transmisión del partido de mañana sábado entre Real Madrid vs Elche por la fecha 28 de LaLiga de España.
Este sábado 14 de marzo, Real Madrid enfrentará a Elche, en duelo válido a la jornada 28 de LaLiga española. El partido clave está programado para que inicie a partir de las 3.00 p. m. hora peruana / 9.00 p. m. en el horario local. ¿Dónde y en qué canal ver la transmisión de este duelo?
¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?
- España: 9:00 p. m.
- Argentina / Chile / Uruguay: 5:00 p. m.
- Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p. m.
- México / Centroamérica: 2:00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 4:00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Elche? Canal TV
- España: Transmisión de M+ LALIGA TV (M54 O110), M+ LALIGA TV HDR (M440 O111) y M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar.
- Perú y resto de países de Sudamérica: DSports (canales 610/1610) y por streaming DGO.
- México: Transmisión exclusiva por SKY Sports.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo Sports e ESPN Select.
Real Madrid vs Elche: alineaciones probables
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.
Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. DT: Eder Sarabia.
Real Madrid vs Elche: pronósticos y apuestas
|APUESTAS
|REAL MADRID
|X
|EMPATE
|BETSSON
|1.34
|5.40
|8.30
|BETANO
|1.34
|5.50
|8.25
|1XBET
|1.35
|6.11
|8.90
|COOLBET
|1.30
|6.20
|10.00
|DORADOBET
|1.35
|5.75
|8.50
