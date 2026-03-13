0

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche, canal y dónde ver transmisión del partido?

Hora confirmada y canal de transmisión del partido de mañana sábado entre Real Madrid vs Elche por la fecha 28 de LaLiga de España.

Sandra Morales
Real Madrid enfrenta en duelo clave a Elche
Real Madrid enfrenta en duelo clave a Elche | FOTO: LIBERO
Este sábado 14 de marzo, Real Madrid enfrentará a Elche, en duelo válido a la jornada 28 de LaLiga española. El partido clave está programado para que inicie a partir de las 3.00 p. m. hora peruana / 9.00 p. m. en el horario local. ¿Dónde y en qué canal ver la transmisión de este duelo?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

  • España: 9:00 p. m.
  • Argentina / Chile / Uruguay: 5:00 p. m.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p. m.
  • México / Centroamérica: 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 4:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche? Canal TV

  • España: Transmisión de M+ LALIGA TV (M54 O110), M+ LALIGA TV HDR (M440 O111) y M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar.
  • Perú y resto de países de Sudamérica: DSports (canales 610/1610) y por streaming DGO.
  • México: Transmisión exclusiva por SKY Sports.
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo Sports e ESPN Select.

Real Madrid vs Elche: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. DT: Eder Sarabia.

Real Madrid vs Elche: pronósticos y apuestas

APUESTASREAL MADRIDXEMPATE
BETSSON1.345.408.30
BETANO1.345.508.25
1XBET1.356.118.90
COOLBET1.306.2010.00
DORADOBET1.355.758.50

