0
EN VIVO
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

Bono Escolaridad 2026: ¿Existe LINK de consulta para verificar si me toca cobrar los 400 soles?

Conoce si existe un link oficial de consulta para verificar si cobras el Bono Escolaridad 2026, que se entrega a los trabajadores del sector público en enero.

Angie De La Cruz
Conoce si existe un enlace oficial de consulta para verificar si cobras el Bono Escolaridad 2026.
Conoce si existe un enlace oficial de consulta para verificar si cobras el Bono Escolaridad 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

En este mes de enero, el Estado peruano realizará la entrega del Bono Escolaridad 2026, dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público, con la finalidad de apoyar en los gastos relacionados con el inicio del año escolar. En medio de este contexto surgen dudas respecto a la posible existencia de un enlace oficial de consulta.

Consulta sobre el aumento en aguinaldo y bono escolaridad

PUEDES VER: Docentes recibirán AUMENTO en aguinaldo y bono por escolaridad de hasta S/ 3.500,70

¿Hay link de consulta del Bono Escolaridad 2026?

Es importante destacar que no existe link de consulta del Bono Escolaridad ni plataforma para verificar la lista de los beneficiarios. Sin embargo, quienes acceden al pago que se realiza en enero de 2026, podrán ver el monto abonado junto con la planilla de remuneraciones del mes.

Teniendo en cuenta esta información respecto al Bono por Escolaridad en Perú, le recomendamos que no ingrese su información personal a páginas web no oficiales, ya que pondrían en riesgo sus datos y podría ser víctima de posibles fraudes o filtración cibernética.

Bono Escolaridad

El Bono por Escolaridad 2026 se entregará en enero al sector público.

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad 2026?

Conoce los grupos de beneficiarios que acceden a este apoyo monetario de S/ 400. Asimismo, ten en cuenta que deben cumplir determinados requisitos como estar activo en la planilla del sector público al momento del pago en enero 2026 y haber cumplido una antigüedad mínima en el cargo:

  • Servidores públicos nombrados o contratados.
  • Docentes universitarios.
  • Personal de salud.
  • Obreros del Estado.
  • Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
  • Pensionistas del Estado bajo regímenes como el Decreto Ley 20530.
  • Trabajadores bajo régimen de actividad privada del sector público.

Fechas de pago del Bono Escolaridad enero 2026

El pago se realiza en enero de 2026 junto con la planilla de remuneraciones del mes, pero la fecha exacta depende del sector o institución donde trabaja cada beneficiario. Revisa el cronograma completo:

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría y Congreso.
  • Jueves 22 de enero: Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Reniec.
  • Lunes 26 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Bono Escolaridad 2026: ¿Existe LINK de consulta para verificar si me toca cobrar los 400 soles?

  2. Bono Escolaridad 2026: ¿Desde cuándo inicia el pago? Este es el CRONOGRAMA OFICIAL para cobrar

  3. Cómo saber si califico para el Bono Renta Joven en Perú

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bonos y Subsidios

Estados Unidos

Fútbol Peruano