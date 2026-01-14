Bono Escolaridad 2026: ¿Existe LINK de consulta para verificar si me toca cobrar los 400 soles?

En este mes de enero, el Estado peruano realizará la entrega del Bono Escolaridad 2026, dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público, con la finalidad de apoyar en los gastos relacionados con el inicio del año escolar. En medio de este contexto surgen dudas respecto a la posible existencia de un enlace oficial de consulta.

¿Hay link de consulta del Bono Escolaridad 2026?

Es importante destacar que no existe link de consulta del Bono Escolaridad ni plataforma para verificar la lista de los beneficiarios. Sin embargo, quienes acceden al pago que se realiza en enero de 2026, podrán ver el monto abonado junto con la planilla de remuneraciones del mes.

Teniendo en cuenta esta información respecto al Bono por Escolaridad en Perú, le recomendamos que no ingrese su información personal a páginas web no oficiales, ya que pondrían en riesgo sus datos y podría ser víctima de posibles fraudes o filtración cibernética.

El Bono por Escolaridad 2026 se entregará en enero al sector público.

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad 2026?

Conoce los grupos de beneficiarios que acceden a este apoyo monetario de S/ 400. Asimismo, ten en cuenta que deben cumplir determinados requisitos como estar activo en la planilla del sector público al momento del pago en enero 2026 y haber cumplido una antigüedad mínima en el cargo:

Servidores públicos nombrados o contratados.

Docentes universitarios.

Personal de salud.

Obreros del Estado.

Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Pensionistas del Estado bajo regímenes como el Decreto Ley 20530.

Trabajadores bajo régimen de actividad privada del sector público.

Fechas de pago del Bono Escolaridad enero 2026

El pago se realiza en enero de 2026 junto con la planilla de remuneraciones del mes, pero la fecha exacta depende del sector o institución donde trabaja cada beneficiario. Revisa el cronograma completo: