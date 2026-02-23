Futbolistas de Alianza Lima toman fuerte postura sobre continuidad de Pablo Guede: "Han hecho..."
Alianza Lima es uno de líderes del Apertura, pero Pablo Guede terminó siendo cuestionado tras la victoria ante Sport Boys. ¿Qué posición tomaron los jugadores blanquiazules?
El último viernes, Alianza Lima venció a Sport Boys por 1-0 y cerrará la fecha como co-líder del Torneo Apertura, junto a UTC; sin embargo, Pablo Guede todavía viene siendo cuestionado por un sector de la afición blanquiazul. ¿Cuál es la posición de los jugadores sobre la continuidad del DT argentino?
PUEDES VER: Carlos Bustos da firme comentario a Alianza Lima al enfrentarlo como DT de UTC: "Hace tiempo no..."
Recordemos que la eliminación de la Copa Libertadores y el empate ante Alianza Atlético en Trujillo habían desatado una crisis deportiva y hasta se hablaba de nombres de otros técnicos, como el de Gustavo Álvarez.
Sin embargo, de acuerdo a la información difundida por el periodista José Varela, los futbolistas de Alianza Lima han decidido respaldar a Pablo Guede y pidieron que siga al frente del equipo.
Video: Linkeados.
"Se deslizó que no estaban unidos, pero yo puedo certificar de que los jugadores han hecho un bloque fuerte con Pablo Guede. Están con él al 100%, por no decir a muerte", dijo el periodista en el programa Modo Fútbol, que se emite por YouTube a través de Linkeados.
Cabe señalar que después del cotejo contra la 'Misilera', jugadores como Paolo Guerrero y Alejandro Duarte respaldaron el trabajo de su actual director técnico, por lo que esta posición parece estar clara y el proceso continuará.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90