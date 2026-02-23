Futbolistas de Alianza Lima toman fuerte postura sobre continuidad de Pablo Guede: "Han hecho..."

El último viernes, Alianza Lima venció a Sport Boys por 1-0 y cerrará la fecha como co-líder del Torneo Apertura, junto a UTC; sin embargo, Pablo Guede todavía viene siendo cuestionado por un sector de la afición blanquiazul. ¿Cuál es la posición de los jugadores sobre la continuidad del DT argentino?

Recordemos que la eliminación de la Copa Libertadores y el empate ante Alianza Atlético en Trujillo habían desatado una crisis deportiva y hasta se hablaba de nombres de otros técnicos, como el de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, de acuerdo a la información difundida por el periodista José Varela, los futbolistas de Alianza Lima han decidido respaldar a Pablo Guede y pidieron que siga al frente del equipo.

Video: Linkeados.

"Se deslizó que no estaban unidos, pero yo puedo certificar de que los jugadores han hecho un bloque fuerte con Pablo Guede. Están con él al 100%, por no decir a muerte", dijo el periodista en el programa Modo Fútbol, que se emite por YouTube a través de Linkeados.

Cabe señalar que después del cotejo contra la 'Misilera', jugadores como Paolo Guerrero y Alejandro Duarte respaldaron el trabajo de su actual director técnico, por lo que esta posición parece estar clara y el proceso continuará.