Luis Abram y Celeste Casanova anuncian que serán padres por primera vez: "Contando los días para conocerte"

¡La cigüeña llegó! Luis Abram atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, ya que su esposa, Celeste Casanova está esperando su primer hijo. El defensa central de Sporting Cristal compartió esta noticia mediante su cuenta de Instagram con un enternecedor video que generó emotivas reacciones.

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En la publicación en redes sociales, la pareja mostró la ecografía de su primer bebé que llega tras 5 años de casados y estuvo acompañada de tiernas palabras: “Entre tantos sueños que compartimos, hoy comienza el más hermoso de todos. Nuestro pequeño milagro viene en camino y estamos contando los días para conocerte. Desde ya te amamos bebé”.

La pareja recibió emotivos mensajes por parte de sus familiares, amistades y hasta del mismo club, Sporting Cristal. “¡Felicidades, Luis y Celeste!”, escribió el cuadro cervecero. En tanto, la esposa de Yoshimar Yotún, Ale Cordero, colocó: “Awww qué lindo. Muchas felicidades”.

“Awwww por Dios que alegría de saber esto tan bonito ¡Felicidades, hermosura! Felicidades que Dios los bendiga”, mencionó Jacqueline Palomino, esposa de Miguel Araujo, “Felicitaciones mi hermano. ¡Es una bendición enorme!”, indicó Renato Solís, “Me muero. Qué bella noticia. Amamos. ¡Felicitaciones amigos! Una hermosa etapa está por comenzar. Mucho amor para los 3”, colocó Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano.

¿Quién es la esposa de Luis Abram?

La esposa del futbolista peruano Luis Abram es Celeste Casanova, que estudió la carrera de Marketing y Publicidad. La pareja mantuvo una relación de enamorados de aproximadamente siete años antes de contraer matrimonio en julio de 2021 en una ceremonia privada.

Luis Abram y Celeste Casanova se lucen felices en redes.

Cabe señalar, que ambos suelen compartir momentos de su vida personal en redes sociales y han acompañado sus carreras profesionales viviendo en distintos países debido a los clubes en los que ha jugado el futbolista. Actualmente, anunciaron la llegada de su primogénito.