Oliver Sonne y su novia se convierten padres por primera vez: jugador peruano comparte fotos con su bebé

El futbolista peruano-danés Oliver Sonne vive uno de los momentos más importantes de su vida tras convertirse en padre por primera vez junto a su novia, Isabella Taulund. La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde el jugador expresó su emoción por la llegada de su hija.

Primera vez papá: Oliver Sonne anuncia el nacimiento de su bebé.

Este sábado 28 de febrero, el popular "Vikingo" sorprendió a sus seguidores con una publicación mediante su cuenta de Instagram, en el que compartió la llegada de su hija: Naomi Isabel Sonne, quien nació el último 26 de febrero. La pareja recibió emotivos mensajes debido al nacimiento de su bebé.

El nacimiento de su pequeña niña marca una nueva etapa para el lateral, quien actualmente atraviesa un buen momento en su carrera profesional y ahora suma el reto de la paternidad. Diversos hinchas le enviaron mensajes de felicitación, destacando este acontecimiento importante.

Asimismo, tanto su exequipo Burnley Football Club como el actual, Sparta Praga, le enviaron mensajes en su publicación de Instagram. Ni que decir de la afición peruana que felicita al jugador de la selección, quien se ha ganado el cariño de muchos y esperan que con 'La Bicolor' consiga grandes logros.

¿Quién es la novia de Oliver Sonne?

La novia del futbolista Oliver Sonne es Isabella Taulund, una joven danesa que mantiene una relación con el jugador desde hace varios años y ha sido una figura constante de apoyo en su carrera deportiva. De ella se sabe que practica gimnasia, es activa en redes sociales y suele acompañarlo en sus partidos y proyectos profesionales.