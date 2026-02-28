- Hoy:
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de febrero: últimos resultados del sorteo y premio mayor
La Lotería de Boyacá llega este 28 de febrero en una nueva edición EN VIVO. Si tienes tu boleto comprado, VERIFICA AQUÍ los resultados finales del juego.
La Lotería de Boyacá sale EN VIVO este sábado 28 de febrero desde Colombia en una nueva edición que podría traerte la mejor de las suertes, pues jugará con el increíble premio mayor de $15.000.000.000 y tú podrías ser uno de los afortunados. AQUÍ te indicaremos cada número ganador y resultados finales.
Últimos números ganadores de la Lotería de Boyacá
La última emisión de Boyacá fue el pasado sábado 21 de febrero, con el sorteo número 4612, y el número ganador que salió fue el: 6 - 6 - 2 - 5 de la serie 353.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
- 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
- 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
- 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
- 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
- 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
- 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
- Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.
¿A qué hora sale la Lotería de Boyacá EN VIVO?
Este juego es emitido los días sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece o AQUÍ en la página de Líbero mediante la transmisión en vivo para conocer los resultados en tiempo real.
¿Cómo cobrar premios de la Lotería de Boyacá?
Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo. Por otro lado los premios entre $2 y $6 millones necesitan tramitar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella. Finalmente, los premios superiores a $10 millones se reclaman en la sede principal de la Lotería de Boyacá.
¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?
- El Sitio Web de LottiRed y Loticolombia.
- Puntos de venta Baloto.
- Puntos Gana.
- Máquinas LottiRed.
- Maquinas Sipaga.
- Puntos de venta Paga Todo Bogotá.
- Puntos de venta JER Boyacá y Amazonas.
- Puntos de Venta Codesa en Cali.
- Puntos de Mercaloterias en Cali.
