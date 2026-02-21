- Hoy:
Lotería de Boyacá HOY, sábado 21 de febrero: números ganadores y resultados del último sorteo
AQUÍ podrás encontrar los últimos resultados de la Lotería de Boyacá que se emitirá EN VIVO este penúltimo fin de semana del mes. ¡Suerte!
HOY, sábado 21 de febrero, se juega una nueva edición de la Lotería de Boyacá en Colombia, por lo cual es clave conocer los horarios, premios y qué bolillas saldrán como ganadoras. ¿Tendrás la suerte de tu lado? Sigue EN VIVO la transmisión y no te pierdas los resultados oficiales.
¿Cuál fue el último resultado de la Lotería de Boyacá?
El número ganador del juego del pasado sábado 14 de febrero, fue el siguiente: 4015. Por otro lado, la serie de esta combinación resultó en la cifra de 164.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se lleva a cabo todos los sábados a las 22:40 horas de Colombia y ofrece un millonario premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
- 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
- 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
- 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
- 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
- 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
- 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
- Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.
¿Quiénes pueden comprar la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá puede ser adquirida y jugada por cualquier ciudadano en Colombia, siempre y cuando la persona sea mayor de 18 años de edad.
- 1
