Lotería de Boyacá HOY, sábado 21 de febrero: números ganadores y resultados del último sorteo

HOY, sábado 21 de febrero, se juega una nueva edición de la Lotería de Boyacá en Colombia, por lo cual es clave conocer los horarios, premios y qué bolillas saldrán como ganadoras. ¿Tendrás la suerte de tu lado? Sigue EN VIVO la transmisión y no te pierdas los resultados oficiales.

¿Cuál fue el último resultado de la Lotería de Boyacá?

El número ganador del juego del pasado sábado 14 de febrero, fue el siguiente: 4015. Por otro lado, la serie de esta combinación resultó en la cifra de 164.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se lleva a cabo todos los sábados a las 22:40 horas de Colombia y ofrece un millonario premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.

¿Quiénes pueden comprar la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá puede ser adquirida y jugada por cualquier ciudadano en Colombia, siempre y cuando la persona sea mayor de 18 años de edad.