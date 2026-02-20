Selección peruana muy cerca de cerrar amistoso ante España: fecha y sede del partido

La selección peruana viene buscando rivales para las próximas fechas FIFA, esto con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al proceso clasificatorio para el Mundial 2030 y de acuerdo a últimas informaciones, todo apunta a que la 'Bicolor' se enfrentará a la poderosa España.

De acuerdo a lo adelantado por el periodista Jampool Cuadros, Perú está muy cerca de cerrar con éxito las gestiones para confirmar un duelo con la 'Furia Roja', actual campeón de la Eurocopa y uno de los candidatos a llevarse la copa del mundo.

"A poco de cerrarse un nuevo amistoso para junio, previo al Mundial. El rival es un campeón del mundo y candidato a llevarse nuevamente el título: España. La ciudad escogida es Puebla en México. Tercera prueba para Mano Menezes", dijo el reportero de América Televisión en su cuenta de X.

Recordemos que previamente se confirmó que el 28 de marzo, la 'Blanquirroja' enfrentará a Senegal, último campeón de la Copa Africana de Naciones, en París; además el 31 de ese mismo mes se medirá ante Honduras.

La selección peruana ya tendría confirmados hasta tres amistosos para la era Mano Menezes.

Cabe señalar que España tiene un sinfín de figuras, pero por encima de todos resalta la presencia de Lamine Yamal, actual estrella del FC Barcelona. En el cuadro dirigido por Luis De la Fuente también destacan Nico Williams, Pedri, Rodri, entre otros.

Perú vs España: fecha y sede del posible amistoso previo al Mundial 2026

