Perú vs Senegal: fecha, hora y estadio confirmado para amistoso de fecha FIFA en Francia

En las últimas horas, se reportó desde Francia el día, hora y estadio del partido entre Perú vs Senegal por un amistoso de fecha FIFA. Todo va quedando listo para este choque internacional que paralizará a millones de aficionados. El reciente campeón de África se alista para la Copa del Mundo 2026 y se verá cara a cara ante la Bicolor dirigida por Mano Menezes.

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El compromiso entre Perú vs Senegal por amistoso internacional de fecha FIFA se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en el Stade de France cuya capacidad es para 80 mil espectadores. Este escenario también lo emplean para partidos de rugby. Se espera un lleno total para el gusto de los aficionados.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

El choque entre peruanos y senegaleses por el amistoso internacional de fecha FIFA inicia a partir de las 11:00 hora peruano (17:00 horas de Francia). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia: 12:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 13:00 horas

España, Francia: 17:00 horas

"En su primer partido desde su victoria en la final de la AFCON contra Marruecos, Senegal se enfrentará a Perú el 28 de marzo en el Stade de France (Saint-Denis). El partido, que se jugará un sábado, comenzará a las 17:00. Los senegaleses recibirán a sus vecinos gambianos tres días después en Diamniadio.", informó el reconocido medio francés.

L'Equipe de Francia se pronuncia sobre el Perú vs Senegal.

De esta manera, todo va quedando listo para el debut de Mano Menezes al mando de la selección peruana en esta nueva era con miras a la Copa del Mundo 2030. Es un gran reto para el estratega brasileño, quien tendrá una gran oportunidad para poner a prueba sus capacidades y experiencia en reconocidos clubes del mundo.